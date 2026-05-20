Ocho diputados mendocinos apoyaron el recorte a la Zona Fría: qué dijeron y cómo afecta a los usuarios locales

Con el acompañamiento de bloques aliados (o los denominados "dialoguistas"), La Libertad Avanza logró aprobar en la Cámara de Diputados de la Nación —y girar al Senado— el recorte al Régimen de Zona Fría , que —de convertirse en ley— afectará a unos 200 mil hogares de la provincia de Mendoza .

El expediente enviado por el Ejecutivo al Congreso fue aprobado por 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones . Ocho de los diez legisladores mendocinos respaldaron la norma .

La iniciativa modifica el esquema vigente desde 2021 , que había ampliado el beneficio tarifario del gas a gran parte del país, incluyendo a toda Mendoza . El nuevo régimen restringe el alcance de los subsidios en las zonas incorporadas en esa ampliación , e incorpora un criterio focalizado en los sectores de menores ingresos.

Se aprobó la reducción de la Zona Fría: cómo votaron y qué dijeron los diputados mendocinos

De los diez representantes provinciales, solo tres tomaron la palabra durante el debate. El libertario Facundo Correa Llano, quien estuvo a cargo de abrir la discusión —que se extendió a lo largo de varias horas—, y los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro, los únicos que rechazaron la norma.

A la hora de la votación, ocho respaldaron el expediente y dos se opusieron. Un dato llamativo (que incluso se sumó en los discursos) es que los legisladores que responden políticamente al gobernador Alfredo Cornejo —Lisandro Nieri y Pamela Verasay— votaron afirmativamente la reducción. En 2021, cuando el mandatario ocupaba una banca en Diputados, había respaldado la ampliación del sistema. Verasay, por entonces, era senadora y también acompañó en la Cámara Alta. Lo propio ocurre con Luis Petri, quien modificó la postura que sostuvo cinco años atrás.

diputados por Mendoza Lourdes Arrieta Martín Aveiro Facundo Correa Llano Emir Félix Mercedes Llano Álvaro Martínez Julieta Metral Asencio Lisandro Nieri Luis Petri Pamela Verasay De los diez diputados mendocinos, ocho votaron a favor de la reducción de la Zona Fría.

Desde la Provincia ya habían argumentado que el esquema actual es fiscalmente insostenible y que la focalización permite una asignación más eficiente de los recursos.

Correa Llano, miembro informante del proyecto, defendió la iniciativa al sostener que el sistema actual de subsidios energéticos es “distorsivo e injusto”, producto de años de “subsidios indiscriminados” que derivaron en desinversión y desequilibrios. En ese sentido, planteó que el nuevo esquema busca ordenar el sistema con "reglas claras, equilibrio fiscal y subsidios focalizados".

Además, argumentó que la reforma no elimina el régimen de Zona Fría, sino que corrige la ampliación de 2021 y garantiza el beneficio para regiones históricamente contempladas, como la Patagonia, la Puna y Malargüe (elúnico departamento mendocino que sostendrá el subsidio). “Focalizar no es ajustar, es asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”, remarcó.

Embed - Diputado Correa Llano, Facundo - LLA - Sesión 20-05-2026 - PL

Por su parte, el tunuyanino Aveiro cuestionó con dureza la medida y aseguró que implica “un golpe más a la clase media y a los sectores vulnerables”, especialmente en un contexto económico complejo. En su intervención, advirtió que el aumento en las tarifas de gas impactará de lleno en las familias, en particular con la llegada del invierno.

También hizo hincapié en las condiciones climáticas de Mendoza, al señalar que no se trata de una provincia templada en su totalidad, sino que registra temperaturas extremas en varias zonas. “Mendoza no es solo una postal turística, hay miles de familias que sufren el frío y verán deteriorado su poder adquisitivo”, afirmó.

Embed - Diputado Aveiro, Martín - UxP - Sesión 20-05-2026 - PL

En tanto que el exintendente de San Rafael sostuvo que el régimen de Zona Fría es un sistema solidario entre usuarios, y no un subsidio tradicional. En esa línea, criticó que el proyecto mantenga el fondo de financiamiento pero reduzca el alcance de los beneficios, lo que —según planteó— podría derivar en una mayor recaudación sin impacto social equivalente.

Félix advirtió que las facturas de gas podrían aumentar hasta un 60% en Mendoza, y cuestionó el (mencionado anteriormente) cambio de postura de dirigentes locales que en 2021 apoyaron la ampliación del régimen. “No cambió el clima ni la realidad de la provincia, pero sí la decisión política”, lanzó.

Embed - Diputado Félix, Emir - UxP - Sesión 20-05-2026 - PL

Así votaron los diez mendocinos la reducción de la Zona Fría:

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Mercedes Llano (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Luis Petri (La Libertad Avanza): afirmativo.

afirmativo. Lisandro Nieri (UCR): afirmativo.

afirmativo. Pamela Verasay (UCR): afirmativo.

afirmativo. Lourdes Arrieta (Provincias Unidas): afirmativo.

afirmativo. Emir Félix (Unión por la Patria) : negativo.

: negativo. Martín Aveiro (Unión por la Patria): negativo.

Cómo impactará el recorte de la Zona Fría en Mendoza

El proyecto establece que las zonas incorporadas en la ampliación de 2021 —como gran parte de Mendoza— dejarán de recibir el beneficio de manera generalizada. En su lugar, solo accederán al descuento quienes cumplan con criterios socioeconómicos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esto implica que miles de usuarios dejarán de recibir el descuento del 30 o 50 por ciento en la tarifa de gas. Solo los inscriptos al SEF mantendrán un subsidio en la tarifa. Estos son:

Registro Nacional de Barrios Populares (ReNABap)

Veteranos de Malvinas

Familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2, es decir un matrimonio con dos hijos.

Asimismo, el subsidio se aplicará solo sobre el precio del gas y no sobre la tarifa total, lo que encarece el costo final. El régimen seguirá financiándose con un fideicomiso compuesto por un recargo sobre el precio del gas, aunque el Poder Ejecutivo tendrá margen para modificar ese porcentaje.

Más de 400 mil usuarios mendocinos (hogares o empresas) reciben descuentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas natural. De aprobarse el proyecto que presentó el Ejecutivo, el beneficio por Zona Fría se mantendría para los habitantes del departamento de Malargüe, pero también para aquellas personas que son beneficiarias de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Actualmente, según información oficial, en la provincia hay 252.765 personas registradas en el esquema SEF.