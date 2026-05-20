20 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Confederación General del Trabajo de la República Argentina

La CGT Mendoza respaldó a Ulpiano Suarez y reclamó ayuda urgente para personas en situación de calle

La central obrera apoyó el pedido que el intendente de Capital realizó a Sandra Pettovello para reforzar la asistencia social en Mendoza. Además, cuestionó al Gobierno nacional y exigió “respuestas concretas” ante el avance de la crisis social.

La central obrera apoyó el pedido que el intendente de Capital realizó a Sandra Pettovello para reforzar la asistencia social en Mendoza.

La central obrera apoyó el pedido que el intendente de Capital realizó a Sandra Pettovello para reforzar la asistencia social en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

La CGT Regional Mendoza expresó este martes su apoyo al reclamo realizado por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, para reforzar la asistencia destinada a personas en situación de calle en medio de las bajas temperaturas.

A través de un comunicado, la central obrera mendocina aseguró que “acompaña y hace propio” el pedido del jefe comunal y reclamó que el Gobierno nacional active “de manera urgente las políticas públicas necesarias” para atender la problemática social.

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El respaldo sindical se produjo luego de que el intendente capitalino solicitara formalmente ayuda al Ministerio de Capital Humano para fortalecer la asistencia a personas en situación de calle en Mendoza, en un contexto marcado por las bajas temperaturas y el aumento de la demanda social.

Desde la Ciudad de Mendoza habían advertido sobre la necesidad de ampliar recursos y coordinación para afrontar la problemática durante el invierno, especialmente en los días de temperaturas extremas.

Críticas al Gobierno nacional

En el mismo documento, la conducción sindical sostuvo que la situación social “se agrava día a día” y apuntó directamente contra las políticas implementadas por la administración nacional.

No podemos mirar para otro lado ante una realidad que se agrava día a día. Muchas de estas situaciones son consecuencia directa de las políticas implementadas por el propio Gobierno Nacional”, manifestaron.

Además, remarcaron que el Estado tiene una “responsabilidad indelegable” en la asistencia a los sectores vulnerables y exigieron “respuestas concretas, presupuesto y acción inmediata”.

“El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones mínimas de vida digna. Exigimos respuestas concretas, presupuesto y acción inmediata para los sectores más vulnerables y necesitados”, agregaron.

El comunicado concluye con una definición política y social: “Por los trabajadores y por los que no tienen voz”.

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