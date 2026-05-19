19 de mayo de 2026
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General Alvear

La polémica en General Alvear por la proliferación de bloques en el Concejo y el gasto político que genera

La decisión de una concejal de abrirse de la bancada peronista generó polémica, aunque no es la única que lo hizo. La falta de espacio y los contratos nuevos.

Seis bloques para diez concejales en General Alvear.

Seis bloques para diez concejales en General Alvear.

Foto: Prensa HCD General Alvear

La edil, que ingresó por Fuerza Justicialista Mendoza en las elecciones de 2025, resolvió no unirse a ese bloque y formalizó su pedido ante la presidencia del cuerpo. La movida provoca —según reglamento— que deba asignársele un espacio físico y dos contratos para un secretario y un asesor.

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Vanina Lucero: “No estoy haciendo nada fuera del reglamento”

Tras la controversia, Lucero defendió —en diálogo de Noticiero Andino— su decisión y aseguró que su planteo está contemplado en la normativa interna del Concejo. “Lo único que hago es abrir un bloque con la lista que yo gané, que es Fuerza Justicialista Mendoza”, explicó. “No he hecho nada de otro mundo”, remarcó.

Embed - SÓLO QUIERO ABRIR CON LA LISTA QUE YO GANÉ, FUERZA JUSTICIALISTA MZA

La concejal también cuestionó que las críticas del oficialismo (Cambia Mendoza) se centren en su caso y no en la situación similar de su par de La Libertad Avanza, Florencia Morales, quien actuó de la misma forma, pese a ser electa por la alianza LLA + CM. “Fue en la misma lista del oficialismo y sin embargo inmediatamente abrió su bloque”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la conformación de monobloques es una práctica habitual y avalada por el reglamento, incluso con antecedentes históricos dentro del propio Concejo.

La polémica en el Concejo Deliberante de Alvear: más bloques, más gasto

El presidente del Concejo Deliberante, el radical Carlos Zalazar, confirmó el pedido a Noticiero Andino y advirtió sobre las complicaciones que genera. “Estamos complicados con el espacio físico y con el presupuesto para un asesor más y un secretario más”, explicó. Reconoció que la situación implica un desafío en su intención de reducir el gasto público.

Según detalló, cada nuevo bloque habilita la designación de personal político: “Serán alrededor de 2 millones por cada uno de los cargos”. El justicialismo pasará a tener cuatro cargos (entre asesores y secretarios) para dos concejales.

Embed - GRIETA EN EL PJ: MÁS PLATA, MENOS ESPACIO

En ese contexto, comparó lo sucedido con el bloque oficialista, que unificó a Cambia Mendoza con "Activá" y "se ahorró" el salario de dos cargos políticos (secretario y asesor). “El ahorro que lograste ahora te va para atrás de vuelta”, resumió.

Por qué Vanina Lucero conformó monobloque en el Concejo de Alvear

La funcionaria legislativa negó que su decisión responda a una interna con Escartín, quien proviene del sector del kirchnerismo duro, pero aseguró que su espacio responde a la conducción PJ provincial, presidido por Emir Félix y con el respaldo de los intendentes; hoy distanciado de La Cámpora.

Si bien aseguró que posiblemente votan en consonancia con la otra concejal peronista, está claro que su separación responde a lo que ocurre con el movimiento en toda la provincia. En el Senado, por ejemplo, su sector decidió conformar un interbloque con La Unión Mendocina, con el dispositivo K fuera de ese armado.

En cuanto a la polémica pública en torno a su movimiento, sugirió que tiene un trasfondo político. “Hay todo un aparato oficialista que va contra mí”, lanzó, y vinculó el tema con la designación del exconcejal Pablo Longo como nuevo secretario en el cuerpo.

Un fenómeno que se repite en toda la provincia

El caso de General Alvear no es aislado. La fragmentación en los concejos deliberantes se convirtió en una constante este año en Mendoza, con concejales que deciden abrir bloques propios incluso dentro de los mismos espacios políticos.

Un ejemplo reciente se da en Malargüe, donde el cuerpo deliberativo tiene seis bloques para apenas diez concejales, reflejando una dinámica que tensiona el funcionamiento institucional y multiplica los costos políticos y económicos.

Cómo se conforma el Concejo Deliberante de General Alvear

  • Bloque Cambia Mendoza (6): Carlos Zalazar y Emilce Jacobchuk (Activá), Gisela Bello, Marcos Domenech y Víctor García (UCR), y Mirta Martínez (Libertad y Progreso).
  • Bloque Partido Justicialista (1): Florencia Escartín.
  • Bloque Fuerza Justicialista Mendoza (1): Vanina Lucero.
  • Bloque La Unión Mendocina (1): Néstor Ortega.
  • Bloque La Libertad Avanza (1): Florencia Morales.
Embed - on Instagram: "#Política | “RECALCULANDO”: NUEVO ESQUEMA Y COSTO DEL CONCEJO DELIBERANTE Ante los últimos movimientos tras la asunción de los nuevos concejales y la apertura de bloques, el Honorable Concejo Deliberante muestra una nueva configuración de cara a lo que viene. Esto también ocasiona nuevos costos dentro del presupuesto 2026."
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