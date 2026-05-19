19 de mayo de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

En General Alvear panaderos advierten por fuertes aumentos en harina y materias primas

Aunque intentan contener los precios, panaderos de General Alvear advierten que los incrementos terminan trasladándose al consumidor.

Nuevo aumento del pan en General Alvear y Mendoza.

Nuevo aumento del pan en General Alvear y Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

Los insumos y los costos fijos continúan en aumento y eso ha provocado que el precio del pan suba progresivamente en los últimos meses en General Alvear y en la provincia de Mendoza.

Si bien muchos comerciantes intentan absorber parte de los incrementos para no afectar el bolsillo de los clientes, desde el sector reconocen que, indefectiblemente, las subas terminan trasladándose al consumidor.

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Aumentos en harina y materias primas en General Alvear

Uno de los principales factores que impacta en el costo de producción es el incremento de la harina y de los componentes grasos utilizados en los panificados, que han registrado aumentos del 50% o más.

A esto se suman los costos de servicios y otros gastos operativos que complejizan aún más el panorama para las panaderías.

Cambios en el consumo

Desde el sector también advierten sobre modificaciones en los hábitos de consumo, con clientes que compran menos cantidad o buscan alternativas más económicas.

En ese contexto, las panaderías atraviesan una situación compleja, intentando sostener las ventas mientras enfrentan una escalada constante en los costos de producción.

El aumento en el precio del pan y su impacto en los consumidores de General Alvear

Embed - EL PRECIO DEL PAN: ¿AUMENTÓ EN ALVEAR?

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