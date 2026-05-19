Lanzaron en General Alvear un ciclo de charlas sobre seguridad digital para jubilados

Capacitación en General Alvear para el adulto mayor.

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Por Sitio Andino Departamentales







Comenzó el ciclo de charlas “Conectados y Seguros”, destinado a adultos mayores del departamento de General Alvear. El primer encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados Patricias Mendocinas y forma parte de una serie de cuatro capacitaciones previstas junto a los bancos Supervielle y Nación.

La propuesta es impulsada a través del Programa Adulto Mayor, perteneciente a la Coordinación de Derechos Humanos de la Dirección de Familia, y surge a partir de las inquietudes planteadas en el Consejo del Adulto Mayor, espacio donde se abordan distintas problemáticas y necesidades vinculadas a este sector de la comunidad.

Prevención de fraudes y uso seguro de la tecnología Durante las charlas se trabajan temas relacionados con el uso de billeteras virtuales, prevención de phishing, fraudes digitales y herramientas para navegar de manera segura en entornos tecnológicos.

El objetivo es brindar conocimientos y recursos que permitan a los adultos mayores desenvolverse con mayor tranquilidad, confianza y autonomía frente al avance de las plataformas digitales.

Próximo encuentro del adulto mayor La próxima capacitación se realizará el miércoles 20 de mayo a las 9:30, en el Centro de Jubilados de Bowen.