Lanzaron en General Alvear un ciclo de charlas sobre seguridad digital para jubilados

Comenzó el ciclo de charlas “Conectados y Seguros”, destinado a adultos mayores del departamento de General Alvear. El primer encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados Patricias Mendocinas y forma parte de una serie de cuatro capacitaciones previstas junto a los bancos Supervielle y Nación.
La propuesta es impulsada a través del Programa Adulto Mayor, perteneciente a la Coordinación de Derechos Humanos de la Dirección de Familia, y surge a partir de las inquietudes planteadas en el Consejo del Adulto Mayor, espacio donde se abordan distintas problemáticas y necesidades vinculadas a este sector de la comunidad.