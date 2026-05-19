Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

Las primeras pericias de la justicia en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en su casa de Junín , indican que la víctima habría sido víctima de un homicidio durante un robo en su vivienda o bien fue asesinada por un familiar suyo, lo que derivaría el caso en un femicidio .

La mujer fue identificada como Margarita Iris Gutiérrez, una maestra jubilada de 72 años que era muy conocida y querida en Junín. Incluso, su hijo Ever Demaldé, director técnico con pasado en el Club Independiente Rivadavia y fue famoso por haber sido parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella de Francia.

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Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada

Los agresores incendiaron el cuerpo, posiblemente, para borrar pruebas , por lo que se cree que la víctima habría conocido al agresor.

La mujer fue hallada sin vida en su casa de calle Isaac Estrella y de inmediato se activó el protocolo de femicidio, tal como se realiza cuando una fémina es encontrada muerta.

En un primer momento se analizó la hipótesis de una muerte accidental, pero rápidamente las pericias indicaron lo contrario.

Los peritos empezaron a analizar la versión de un homicidio durante un robo, y luego se inclinaron, casi con decisión, por la posibilidad de un femicidio familiar, es decir, cometido por alguien de su entorno.

En ese sentido, se supo que algunas pertenencias de la mujer habrían desaparecido y en ese sentido se puso la lupa en uno de sus hijos.

Los peritos aguardan los resultados de la necropsia practicada en el cuerpo de la víctima por el Cuerpo Médico Forense y por estas horas los investigadores están recolectando testimonios.

El caso es investigado por el fiscal Carlos Giuliano, bajo las directivas de su jefe Mariano Carabajal.