A cuatro meses del crimen, realizaron un emotivo homenaje al joven baleado en Godoy Cruz

El homicidio de Joaquín Isaías Morales , el adolescente de 17 años que fue baleado durante la madrugada del 21 de enero en Godoy Cruz, conmocionó a Mendoza. A casi cuatro meses del crimen, familiares, amigos y allegados le realizaron un emotivo homenaje que coincidió con la fecha en la que el joven habría cumplido 18 años.

El violento episodio ocurrió tras una pelea durante un cumpleaños en el barrio Villa Hipódromo . Según trascendió, el hecho se produjo en las inmediaciones de la plaza Juan de Dios Videla, donde vecinos escucharon varias detonaciones. Uno de los disparos impactó contra Joaquín y le provocó la muerte .

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

El pasado viernes, día en que Joaquín habría celebrado su cumpleaños número 18, familiares y amigos se reunieron en la plaza de los monoblocks Laprida , en el barrio Bancario, para recordarlo y mantener viva su memoria.

Durante la noche, el espacio se colmó de jóvenes que, al ritmo de bombos y platillos, cantaron el feliz cumpleaños y lanzaron globos blancos al cielo en un momento cargado de emoción. En las imágenes que fueron enviadas a Sitio Andino se observó a varios asistentes con remeras estampadas con el rostro del adolescente y la frase: "Desde el cielo tus ojos me guían, Joaquín".

joaquín morales, homcidio, godoy cruz Familiares y amigos se reunieron en la plaza de los monoblocks Laprida para recordarlo y mantener viva su memoria.

Como parte del homenaje, también pintaron un mural con la imagen del joven y una sentida frase: "Tu ausencia es difícil, pero tu recuerdo es mi fuerza". En el lugar colocaron además un cartel con la oración "Felices 18 Joaquín", acompañado por fotografías de distintas etapas de su vida junto a su familia.

Velas encendidas iluminaron el mural y acompañaron el recuerdo del adolescente asesinado. Más tarde, algunos jóvenes lanzaron fuegos artificiales y encendieron motos provocando explosiones de escape, una práctica que suele realizarse en homenaje a personas fallecidas. El momento generó una profunda emoción entre los presentes.

El dolor de familiares y amigos tras el crimen

A casi cuatro meses del homicidio, familiares y allegados continúan reclamando justicia mientras intentan sobrellevar el dolor por la pérdida del joven.

joaquín morales, homicidio, godoy cruz "Siento bronca e impotencia y me pregunto: ‘¿Por qué justo a vos?’", escribieron en redes sociales junto a una fotografía grupal

"Siento bronca e impotencia y me pregunto: ‘¿Por qué justo a vos?’", escribieron en redes sociales junto a una fotografía grupal frente al mural realizado en memoria de Joaquín.

Quiénes fueron imputados por el crimen de Joaquín Morales

La violencia del hecho y la participación de menores alarmó a las autoridades y el 22 de enero la Justicia definió las imputaciones para uno de ellos, de 17 años, y su madre, de 42 años.

En el marco de la investigación judicial, tres personas fueron demoradas: una mujer (M. B. C) y sus dos hijos, de 17 y 14 años. De manera preliminar, el mayor de los adolescentes fue señalado como el presunto autor de los disparos. El jueves 22 de enero, la fiscal Andrea Lazo pidió la imputación por los siguientes delitos:

Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa —puesto que hay un joven internado en grave estado — agravado por el uso de arma de fuego, todo agravado por la participación de un menor imputable prima facie a la madre del menor , en calidad de coautora ;

por el uso de arma de fuego en concurso real con —puesto que hay un — agravado por el uso de arma de fuego, todo agravado por la participación de un menor imputable prima facie a la , en calidad de ; Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, para el menor, en calidad de coautor.

Cómo fueron los hechos

El hecho ocurrió el 21 de enero cerca de las 3.10, en la intersección de calle 1° de Mayo y Matienzo, cuando se desató una pelea entre vecinos con conflictos previos, que escaló hasta el uso de armas de fuego, según indicaron fuentes policiales.

homicidio, godoy cruz, asesinato El hecho ocurrió el 21 de enero cerca de las 3.10, en la intersección de calle 1° de Mayo y Matienzo Foto: Carla Canizzaro

La situación fue advertida a través de un llamado al 911, realizado por un familiar de una de las víctimas, quien informó que durante el enfrentamiento comenzaron a efectuarse disparos contra las personas presentes en el lugar.

Al arribar el personal policial, en la intersección de 1° de Mayo y Amengual, se encontró a un menor de 16 años herido por arma de fuego, tendido en el suelo y siendo asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Minutos después, Joaquín Isaías Morales Contreras (17) y otro joven identificado como D.J.C., de 22 años, ingresaron al hospital Lencinas, trasladados en un vehículo particular. Al momento del ingreso, los médicos constataron el fallecimiento del adolescente, quien presentaba una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho.