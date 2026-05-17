17 de mayo de 2026
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Guaymallén

Brutal asesinato en Guaymallén: la víctima recibió seis disparos y buscan testigos

La víctima, identificada como Gustavo Adolfo Pérez Álvarez, tenía 34 años y fue encontrada sin vida durante la madrugada en la vía pública. Los detalles hasta el momento.

Las fuentes consultadas detallaron que Pérez Álvarez presentaba al menos seis impactos de arma de fuego

Las fuentes consultadas detallaron que Pérez Álvarez presentaba al menos seis impactos de arma de fuego

 Por Carla Canizzaro

La investigación por el asesinato de Gustavo Adolfo Pérez Álvarez en Guaymallén, sumó nuevos avances en las últimas horas. De acuerdo con los primeros peritajes forenses, la víctima, de 34 años, recibió al menos seis disparos en distintas partes del cuerpo, lesiones que le provocaron la muerte.

El caso salió a la luz durante la madrugada de este domingo, cuando efectivos de la Policía de Mendoza que realizaban patrullajes preventivos hallaron al hombre tendido sobre la vía pública, sin signos vitales, en inmediaciones de calles Correa Saá y Servet.

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Según indicaron fuentes policiales consultadas por este medio, la causa "se encuentra en plena etapa de investigación" y actualmente se trabaja en la recolección de testimonios y pruebas que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza
Según indicaron fuentes policiales consultadas por este medio, la causa

Según indicaron fuentes policiales consultadas por este medio, la causa "se encuentra en plena etapa de investigación".

En esta misma línea, trascendió que ya prestó declaración el padre de la víctima y un comerciante de la zona. No obstante, investigadores reconocieron que hasta el momento no se han obtenido testimonios directos sobre el ataque, ya que, según señalaron, "nadie de la zona vio nada", una situación que podría complicar el avance de la pesquisa.

El caso quedó en manos de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con el esclarecimiento de la muerte.

Qué revelaron los peritajes

Las fuentes consultadas detallaron que Pérez Álvarez presentaba al menos seis impactos de arma de fuego, dos de ellos en la zona del tórax. Además, durante las tareas periciales se secuestró un proyectil calibre 22 entre las prendas de la víctima.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde continuarán las medidas de rigor para determinar con precisión la mecánica del hecho y aportar elementos a la causa. Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un homicidio.

Antecedentes de la víctima

De acuerdo con información oficial, Pérez Álvarez registraba antecedentes vinculados a causas por delitos contra la propiedad. Entre ellos figuran expedientes por robo simple, robo simple en grado de tentativa y distintos hechos de hurto en grado de tentativa, con registros entre 2011 y 2026.

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