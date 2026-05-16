Mala praxis: preocupación en hospitales por la millonaria condena civil en el Este

Un juicio civil por mala praxis causa revuelo en el ambiente de Salud de la provincia.

El juicio civil que derivó en una condena millonaria por mala praxis contra el hospital Alfredo Ítalo Perrupato causó repercusión y, sobre todo, una enorme preocupación en varios centros asistenciales de la Provincia de Mendoza, tanto del ambiente público como el privado.

Distintas fuentes hicieron saber a SITIO ANDINO la “gravedad” del fallo judicial, resaltando que el mismo puede sentar un “precedente peligroso” para un futuro.

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Es que el juicio civil analizó un supuesto virus intrahospitalario que, según la demanda, terminó causando heridas de suma gravedad en una mujer, quien producto de esa infección sufrió la amputación de su pierna derecha.

Por ese caso de mala praxis, ocurrido en el 2011, el hospital mencionado deberá pagar una indemnización de $214 millones .

Hospital Regional Alfredo Perrupato, San Martín, urgencias, hospitalario, médicos, salud, emergencias zona este Una sentencia civil contra el hospital Perrupato genera preocupación en el sistema sanitario provincial. Foto: Cristian Lozano

Juicio civil por mala praxis: preocupación en hospitales

El fallo que se conoció esta semana causó una enorme repercusión en el ambiente de la Salud mendocina. Tanto en hospitales públicos como en privados se replicó la condena millonaria contra el hospital Alfredo Ítalo Perrupato y, casi al instante, varias personas allegadas a centros asistenciales decidieron hablar.

Estos marcaron su preocupación por el fallo, por la concreta posibilidad de sentar un precedente en base a un supuesto virus intrahospitalario.

En base a esto, fuentes consultadas por este diario afirmaron que el fallo “se basa en presunciones sin respaldo pericial” y mostraron su disconformidad por “la forma de cuantificación mediante una dolarización del salario de la víctima”.

Todo esto se conoció a días de que el Gobierno de Mendoza oficializara el endurecimiento de los controles de higiene en centros asistenciales, por lo que ahora la capacitación en higiene hospitalaria dejará de ser una sugerencia para convertirse en un filtro legal.

Como seguirá el juicio civil por mala praxis

Lo cierto es que, conocido el fallo de primera instancia, ahora el hospital condenado deberá apelar la sentencia, por lo que el caso será analizado por tribunales superiores.

Claro está que mientras el proceso dure, los intereses seguirán corriendo, por lo que en caso de no poder dar vuelta el fallo, la demandada deberá pagar una fortuna de indemnización hacia la denunciante.