Un incendio destruyó por completo una vivienda en Luján de Cuyo

Por Sitio Andino Policiales







En Agrelo, Luján de Cuyo, una vivienda quedó completamente destruida tras un incendio ocurrido durante la mañana de este sábado. Aunque las causas aún se investigan, Bomberos confirmaron pérdidas totales para la propietaria, una mujer de 76 años. No se registraron víctimas fatales ni personas heridas.

Nada quedó en pie: el fuego arrasó una vivienda en Luján Cerca de las 11, vecinos del barrio La Estación, en Agrelo, alertaron a los servicios de emergencia por un incendio desatado en una casa de la zona. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.

Incendio - Luján Agrelo - Casa (1) Pese al trabajo de bomberos, nada quedó en pie sobre la vivienda. Foto: gentileza

Luego de extinguir las llamas, los Bomberos realizaron tareas de enfriamiento y control del inmueble. Según detallaron, el fuego provocó pérdidas totales en la propiedad perteneciente a la jubilada de 76 años.

Por el momento, el origen del incendio permanece bajo investigación y quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente.