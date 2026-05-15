15 de mayo de 2026
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Incendio

Un incendio destruyó tres vehículos y causó daños en Maipú

Un grave incendio se originó en un salón de fiestas de Maipú, afectando a tres vehículos que estaban estacionados en el lugar.

Susto en Maipú por el incendio en un salón de eventos.

Susto en Maipú por el incendio en un salón de eventos.

 Por Pablo Segura

Un grave incendio ocurrido durante la noche del jueves en un salón de fiestas de Maipú provocó pérdidas totales en tres vehículos y movilizó a distintas dotaciones de bomberos de emergencia, con el objetivo de sofocar las llamas antes de que estas afectaran al resto del inmueble.

El hecho se registró cerca de las 21.24 en el “Salón La Deolinda”, ubicado en el barrio Viejo Tonel II de Maipú, en cercanías al Parque Metropolitano de ese departamento.

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Según la información policial, varios llamados al 911 alertaron sobre un foco ígneo en el lugar, por lo que efectivos policiales y personal de emergencias acudieron rápidamente a la escena.

Allí entrevistaron a una mujer de 58 años, identificada como M.A.B., quien manifestó que se encontraba sola en el domicilio cuando escuchó una explosión.

De acuerdo con su relato, al salir observó que uno de los rodados estaba envuelto en llamas y que el fuego comenzó a propagarse hacia otros vehículos que se encontraban estacionados en el garaje del salón.

Qué vehículos fueron afectados por el incendio en Maipú

El siniestro dejó completamente destruidos un Peugeot 208, un Peugeot 308 y una motocicleta Yamaha de 250 cilindradas que no poseía dominio visible. Además, el fuego ocasionó daños en una puerta vidriada del garaje.

Bomberos Voluntarios de Maipú indicaron que el foco ígneo se habría originado en uno de los automóviles, aunque las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría 10° para determinar las causas precisas del hecho.

En el operativo trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Maipú, Cuartel Central, Policía de Mendoza y agentes de Tránsito Municipal. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

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