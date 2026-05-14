14 de mayo de 2026
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Walter Bento

La defensa de Walter Bento apeló la condena por corrupción y presentó cuatro recursos de Casación

Los abogados del exjuez federal cuestionaron todos los delitos y las penas impuestas en la megacausa por corrupción judicial. Los detalles de la apelación.

La defensa del ex magistrado presentó recursos de casación contra la sentencia

La defensa del ex magistrado presentó recursos de casación contra la sentencia

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

La histórica causa por corrupción que terminó con la condena del exjuez federal Walter Bento sumó un nuevo capítulo. La defensa del exmagistrado presentó recursos de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal que lo condenó a 18 años de prisión y también apeló las resoluciones contra su esposa y dos de sus hijos.

Los escritos fueron presentados por los abogados Mariano Fragueiro, Gustavo Gazali y Felipe Salvarezza. Los letrados interpusieron un total de cuatro recursos de casación correspondientes a Walter Bento, Marta Isabel Boiza, Nahuel Bento y Luciano Bento (aunque fue absuelto por falta de acusación).

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En total, las presentaciones suman cerca de 700 páginas y cuestionan integralmente el fallo condenatorio conocido el 6 de febrero.

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Los escritos fueron presentados por los abogados Mariano Fragueiro, Gustavo Gazali y Felipe Salvarezza.

Los escritos fueron presentados por los abogados Mariano Fragueiro, Gustavo Gazali y Felipe Salvarezza.

La defensa atacó todos los delitos por los que fue condenado el exjuez federal, entre ellos los hechos de presunto cobro de coimas en Mendoza, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La presentación se concretó a pocos días del vencimiento del plazo procesal fijado por el Tribunal Oral Federal para recurrir el fallo.

Ahora serán las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, integrantes del tribunal que dictó la sentencia, quienes deberán analizar si los recursos cumplen con los requisitos formales para ser concedidos.

En caso de ser admitidos, el expediente pasará a manos de la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en los tribunales federales de Comodoro Py.

Las condenas de la esposa e hijos de Bento

Los abogados defensores también recurrieron las condenas dictadas contra el entorno familiar del exmagistrado. La esposa de Bento, Marta Isabel Boiza, fue condenada a 6 años de prisión, mientras que su hijo Nahuel Bento recibió una pena de cinco años de cárcel. Ambos permanecen en libertad hasta que la sentencia quede firme.

En tanto, Luciano Bento, quien había sido absuelto por falta de acusación, también presentó recurso debido a que el tribunal ordenó el decomiso de sus bienes.

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Los abogados defensores también recurrieron las condenas dictadas contra el entorno familiar del ex magistrado.

Los abogados defensores también recurrieron las condenas dictadas contra el entorno familiar del ex magistrado.

Sobre ese punto, la defensa remarcó que "la pericia oficial determinó que contaba con fondos suficientes para realizar las adquisiciones cuestionadas".

La condena por corrupción a Walter Bento, la más alta de la historia

La megacausa por coimas en la justicia, con Walter Bento a la cabeza, se transformó en un caso emblemático en la Provincia de Mendoza: fue la condena por corrupción más alta de la historia, al menos, en Mendoza.

Nunca antes un juez, mucho menos quien tenía competencia electoral, había recibido semejante pena por hechos de corrupción. Ni siquiera había sido acusado.

La historia judicial de la Provincia de Mendoza tiene casos sumamente conocidos, pero ninguno de esos llegó a este fin. O hubo jueces y fiscales destituidos sin sentencias penales o bien se trató de crímenes de lesa humanidad, donde se investigó un plan sistemático para cometer una serie de delitos atroces como torturas o asesinatos.

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La megacausa por coimas en la justicia, con Walter Bento a la cabeza, se transformó en un caso emblemático en la Provincia de Mendoza.

La megacausa por coimas en la justicia, con Walter Bento a la cabeza, se transformó en un caso emblemático en la Provincia de Mendoza.

Las juezas del caso Walter Bento afirmaron en sus fundamentos que el lavado de activos fue la síntesis de toda la maniobra, colocando a ese delito como clave para ver el destino final de las coimas.

En ese sentido, sostuvieron que "el resultado conseguido fue la incorporación efectiva de dinero ilícito al circuito formal, bajo una apariencia de legalidad" y agregaron que "la única vía plausible de generación de los fondos fue el acceso a beneficios económicos indebidos".

Asimismo, las magistradas hicieron hincapié en la asociación ilícita que lideraba Walter Bento, afirmando que "se trataba de una organización criminal de carácter estable, con vocación de permanencia".

Agregaron que la organización "no actuaba en soledad, sino en el marco de un aceitado entramado delictivo" y que "cada integrante cumplió una función específica, coordinada y complementaria".

"Walter Bento era la cabeza de la estructura investigada. Tenía el poder exclusivo para tomar las decisiones que beneficiarían a las personas luego de que realizaran el pago", destacaron las juezas.

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