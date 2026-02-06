Durísima condena a Walter Bento: 18 años de cárcel y multa de $540 millones

El Tribunal Oral Federal 2 condenó hoy al ex juez federal y con competencia electoral, Walter Bento , a la pena de 18años de cárcel, con una inhabilitación perpetua y con una multa de más de 540 millones de pesos , en un fallo histórico contra la corrupción que no tiene precedentes en la Provincia de Mendoza.

Además, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, decidieron diferir el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria que realizaron los abogados del ex juez -se resolverá en un incidente a realizar en un futuro-.

En tanto que se ordenó el decomiso de al menos cinco inmuebles, varios locales comerciales y cinco autos . No obstante, se rechazó el decomiso de la vivienda donde vive la familia de Bento (entre ellos su hijo con discapacidad), en el barrio Palmares.

En el fallo definieron las penas también para la mujer del ex juez, Marta Boiza, a 6 años de cárcel (con multa de más de 346 mil pesos) y uno de sus hijos, Nahuel, a 5 años (con multa de más de $16 millones)

Walter Bento fue sentenciado como autor de una asociación ilícita (como jefe), cohecho pasivo agravado por 8 hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

El fallo, ventilado este viernes en tribunales federales, incluye el decomiso de varios bienes del ex magistrado.

Un juicio histórico, con más de cinco años de investigación

Con la lectura de la sentencia se dio por finalizado el debate que duró más de dos años y medio y una investigación que se inició en el 2020, y que tuvo el primer “golpe” a Bento en mayo del 2021, momento en el que fue imputado formalmente como jefe de una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios.

Tras esto, la situación de Bento fue empeorando notablemente, a tal punto que sumó una larga lista de imputaciones.

En el transcurso de la causa penal, también se inició una investigación interna y Walter Bento fue destituido como juez federal luego de un Jury de Enjuciamiento que se realizó en el Consejo de la Magistratura, en noviembre del 2023.

De esta forma, Bento se suma a una corta lista de magistrados federales que fueron condenados y también destituidos de su cargo.

Entre ellos, se destaca Luis Leiva, acusado por mal desempeño (pero sin condena) y también los jueces sentenciados por delitos de lesa humanidad, como Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra, entre otros.

Fotos: Cristian Lozano.