Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras.

Una mujer de 40 años fue víctima de un grave caso de violencia de género ocurrido esta madrugada en Las Heras y que obligó a vecinos de la zona a intervenir para rescatar a la damnificada y resguardarla en una vivienda, hasta que recibió asistencia médica.

El hecho ocurrió en el barrio Colombia de Las Heras y el agresor, de 44 años, logró escapar, por lo que por estas horas es buscado por la policía.

día de definiciones Hoy se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

audiencia de cesura Qué pena y bajo qué condiciones pidió la defensa de Walter Bento y su familia

Por su parte, la mujer -se reserva su identidad por ser víctima de violencia de género- debió ser internada por politraumatismos en sus manos y cara.

Según fuentes policiales, la novedad salió a la luz cerca de la medianoche, cuando vecinos de la manzana C del barrio Colombia de Las Heras llamaron al 911 para denunciar un caso de violencia de género.

Los llamantes explicaron que una mujer estaba siendo golpeada duramente por un hombre, quien hasta mordió a la víctima.

Estos vecinos intervinieron en la agresión y lograron que la damnificada pudiera liberarse del hombre y correr hacia una vivienda. La dueña de esa casa explicó que el agresor escapó corriendo.

Cuando la policía llegó al lugar la mujer ratificó todo esto y agregó que el hombre era su pareja, con quien había asistido a una fiesta en una casa del barrio. Al salir de esa celebración, el sujeto comenzó a golpearla duramente.

En la escena del hecho trabajaron efectivos policiales de investigaciones y luego la fiscalía de violencia de género inició una causa por lo ocurrido.

Según trascendió, el agresor tendría antecedentes penales e incluso posee prontuario carcelario. En este sentido, los investigadores confirmaron que, hasta este viernes por la mañana, el individuo no había sido detenido.