6 de febrero de 2026
Sitio Andino
la rescataron vecinos

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras

Una mujer de 40 años fue víctima de un grave caso de violencia de género en Las Heras y debió ser rescatada por vecinos.

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras.&nbsp;

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

Una mujer de 40 años fue víctima de un grave caso de violencia de género ocurrido esta madrugada en Las Heras y que obligó a vecinos de la zona a intervenir para rescatar a la damnificada y resguardarla en una vivienda, hasta que recibió asistencia médica.

El hecho ocurrió en el barrio Colombia de Las Heras y el agresor, de 44 años, logró escapar, por lo que por estas horas es buscado por la policía.

Por su parte, la mujer -se reserva su identidad por ser víctima de violencia de género- debió ser internada por politraumatismos en sus manos y cara.

Grave caso de violencia de género en Las Heras

Según fuentes policiales, la novedad salió a la luz cerca de la medianoche, cuando vecinos de la manzana C del barrio Colombia de Las Heras llamaron al 911 para denunciar un caso de violencia de género.

Los llamantes explicaron que una mujer estaba siendo golpeada duramente por un hombre, quien hasta mordió a la víctima.

Estos vecinos intervinieron en la agresión y lograron que la damnificada pudiera liberarse del hombre y correr hacia una vivienda. La dueña de esa casa explicó que el agresor escapó corriendo.

Cuando la policía llegó al lugar la mujer ratificó todo esto y agregó que el hombre era su pareja, con quien había asistido a una fiesta en una casa del barrio. Al salir de esa celebración, el sujeto comenzó a golpearla duramente.

En la escena del hecho trabajaron efectivos policiales de investigaciones y luego la fiscalía de violencia de género inició una causa por lo ocurrido.

Según trascendió, el agresor tendría antecedentes penales e incluso posee prontuario carcelario. En este sentido, los investigadores confirmaron que, hasta este viernes por la mañana, el individuo no había sido detenido.

Temas
