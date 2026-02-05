Violento en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Una pareja sufrió anoche un violento robo en su casa del barrio Bombal de la Ciudad de Mendoza , donde al menos tres delincuentes armados maniataron a las víctimas y estuvieron tres horas en la vivienda para sustraer varios objetos de valor, dinero en efectivo y una casa.

El robo se inició cerca de las 21 en un hogar de calle Comandante Fossa al 60 y terminó en la medianoche, cuando los ladrones escaparon y los damnificados, de 75 y 76 años, debieron ser asistidos por médicos por las lesiones sufridas en el atraco.

Según fuentes policiales, los maleantes escaparon en una Ford EcoSport de las víctimas, y también sustrajeron 1.000 euros, unos $300.000 en efectivo, celulares, televisores, un lavavajillas, anillos de oro y hasta los cubiertos del hogar , entre otras pertenencias.

Según la reconstrucción del hecho, todo comenzó a las 21, cuando el dueño de casa salió del hogar para hacer compras a escasos metros de la vivienda. En la vivienda quedó su mujer, sola.

Lo cierto es que a los minutos, alguien tocó varias veces el timbre, como si estuviera apurado y la fémina, pensando que podía ser su pareja, abrió la puerta. Allí se encontró con tres delincuentes, que la empujaron e irrumpieron en la vivienda.

Al grito de “dónde está la plata”, la mujer fue reducida y luego ocurrió con lo mismo con el hombre, cuando este regresó al hogar. En este caso, el damnificado fue golpeado y atado de manos con un trapo.

Desde ese momento, los delincuentes estuvieron tres horas en la casa, sustrayendo objetos de valor y buscando dinero.

Cerca de la medianoche, los ladrones decidieron escapar en el auto de las víctimas y recién allí la pareja pudo pedir ayuda a sus vecinos, para luego llamar al 911.

Acto seguido, la casa se llenó de efectivos policiales, personal médico, Científica y hasta personal de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Ambos damnificados -se reservan sus identidades- fueron atendidos por el Servicio de Emergencias Coordinado. Mientras, Científica peritó la escena del robo e Investigaciones intentó encontrar pruebas.

Ahora se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores. Por el momento no hay detenidos.