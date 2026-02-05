5 de febrero de 2026

atacaron a una pareja

Violento en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Una pareja de jubilados sufrió un violento robo en su casa del barrio Bombal, en plena Ciudad de Mendoza, donde los ladrones estuvieron tres horas.

Un violento robo en la calle Comantande Fossa, de Ciudad.&nbsp;

Un violento robo en la calle Comantande Fossa, de Ciudad. 

 Por Pablo Segura

Una pareja sufrió anoche un violento robo en su casa del barrio Bombal de la Ciudad de Mendoza, donde al menos tres delincuentes armados maniataron a las víctimas y estuvieron tres horas en la vivienda para sustraer varios objetos de valor, dinero en efectivo y una casa.

El robo se inició cerca de las 21 en un hogar de calle Comandante Fossa al 60 y terminó en la medianoche, cuando los ladrones escaparon y los damnificados, de 75 y 76 años, debieron ser asistidos por médicos por las lesiones sufridas en el atraco.

Según fuentes policiales, los maleantes escaparon en una Ford EcoSport de las víctimas, y también sustrajeron 1.000 euros, unos $300.000 en efectivo, celulares, televisores, un lavavajillas, anillos de oro y hasta los cubiertos del hogar, entre otras pertenencias.

Violento robo en plena Ciudad de Mendoza: los detalles

Según la reconstrucción del hecho, todo comenzó a las 21, cuando el dueño de casa salió del hogar para hacer compras a escasos metros de la vivienda. En la vivienda quedó su mujer, sola.

Lo cierto es que a los minutos, alguien tocó varias veces el timbre, como si estuviera apurado y la fémina, pensando que podía ser su pareja, abrió la puerta. Allí se encontró con tres delincuentes, que la empujaron e irrumpieron en la vivienda.

Al grito de “dónde está la plata”, la mujer fue reducida y luego ocurrió con lo mismo con el hombre, cuando este regresó al hogar. En este caso, el damnificado fue golpeado y atado de manos con un trapo.

Desde ese momento, los delincuentes estuvieron tres horas en la casa, sustrayendo objetos de valor y buscando dinero.

Cerca de la medianoche, los ladrones decidieron escapar en el auto de las víctimas y recién allí la pareja pudo pedir ayuda a sus vecinos, para luego llamar al 911.

Acto seguido, la casa se llenó de efectivos policiales, personal médico, Científica y hasta personal de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio de Seguridad.

Ambos damnificados -se reservan sus identidades- fueron atendidos por el Servicio de Emergencias Coordinado. Mientras, Científica peritó la escena del robo e Investigaciones intentó encontrar pruebas.

Ahora se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores. Por el momento no hay detenidos.

