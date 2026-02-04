Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez Foto: web

Murió a los 64 años el actor y humorista argentino Juan Carlos Velázquez, popularmente conocido como “El Mini” de Duro de Domar. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y entre los televidentes que lo recordaban por su estilo frontal y sus intervenciones humorísticas en uno de los ciclos más emblemáticos de la TV.

Dolor en el espectáculo nacional: de qué murió Juan Carlos Velázquez En las últimas semanas, Velázquez atravesaba un delicado estado de salud. En 2024 había sido internado de urgencia tras sufrir una descompensación en su domicilio. Según relató en aquel entonces, un cuadro gripal se agravó rápidamente hasta provocarle dificultades para respirar y caminar. Los médicos le diagnosticaron neumonía y obstrucciones arteriales, motivo por el cual permaneció en terapia intensiva.

La noticia de su muerte fue confirmada por familiares del actor en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen. El propio conductor fue quien dio a conocer el fallecimiento a través de sus redes sociales. “Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar ”, escribió en su cuenta de X.

Velázquez fue una figura muy reconocida de la televisión argentina, especialmente por su paso por Duro de Domar, donde interpretaba al recordado personaje de “El Mini”. En el programa, irrumpía en el estudio para parodiar a personajes de la actualidad política y mediática, con frases que quedaron grabadas en la memoria del público, como su clásico: “Roberto, estoy re caliente ”.

Pese a la popularidad que alcanzó, con el correr de los años su presencia en la TV fue disminuyendo. En 2021, el propio Velázquez contó que hacía tiempo no recibía propuestas laborales y que su última participación televisiva había sido en Polémica en el Bar, entre 2016 y 2017. Durante la pandemia, como muchos artistas, debió reinventarse y comenzó a trabajar como distribuidor de productos eléctricos para comercios, sin perder el contacto con la gente que aún lo reconocía en la calle. Fuente: TN.

