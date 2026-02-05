Evangelina Anderson negó la mala onda en MasterChef Celebrity, aunque un detalle despertó sospechas

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, Evangelina Anderson compartió historias en su cuenta de Instagram para desmentir los rumores de mala onda entre los participantes de MasterChef Celebrity. Sin darse cuenta, dejó escapar un detalle que no pasó desapercibido y despertó la atención de todos.

Evangelina Anderson intentó calmar rumores en MasterChef Celebrity, pero se le escapó un detalle Desde hace varios días, en redes sociales comenzaron a circular teorías sobre un supuesto clima tenso entre los famosos que participan en MasterChef Celebrity.

Estos rumores llegaron hasta Evangelina Anderson, quien decidió responder a través de sus redes con una serie de videos. En las imágenes se ve a varios participantes (incluida ella) compartiendo una cena distendida, en un intento por desmentir cualquier versión de mala onda. Entre los presentes estuvieron Susana Roccasalvo, Walas, Marixa Balli, Claudia Villafañe, el Chino Leunis, el Turco Husaín, Maxi López, Donato De Santis, Miguel Ángel Rodríguez, Sofi Martínez, Cachete Sierra y Emilia Attias.

Embed Sin embargo, lo que no pasó desapercibido para los fanáticos fue la ausencia de algunos nombres clave: La Joaqui, señalada en redes como una de las figuras más odiadas por sus compañeros; Ian Lucas, con quien se la vinculó sentimentalmente; Wanda Nara y Sofía “la Reini” Gonet, ausencias que volvieron a alimentar las especulaciones.

