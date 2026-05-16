16 de mayo de 2026
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Quién abandona Gran Hermano este domingo: así vienen las encuestas

Este domingo se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

Quién abandona Gran Hermano este domingo: así vienen las encuestas

Quién abandona Gran Hermano este domingo: así vienen las encuestas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este domingo se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de que el jueves Cinzia recibiera una dura sanción y quedara automáticamente en placa, mientras que Juan “Juanicar” Caruso logró salvarse, la nómina definitiva de nominados quedó integrada por Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Luana Fernández y Cinzia Francischiello.

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En paralelo, el debate explotó en las redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a compartir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

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Eduardo Carrera y Franco Zunino lideran el voto negativo en las encuestas

Eduardo Carrera y Franco Zunino lideran el voto negativo en las encuestas

Los distintos sondeos muestran una tendencia marcada: Eduardo Carrera y Franco Zunino concentran la mayor cantidad de votos negativos. Aunque se trata de encuestas no oficiales y los resultados pueden cambiar hasta la gala del domingo, todo indica que uno de ellos tendría altas chances de abandonar la casa.

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