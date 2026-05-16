Quién abandona Gran Hermano este domingo: así vienen las encuestas

Este domingo se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.
Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026
Luego de que el jueves Cinzia recibiera una dura sanción y quedara automáticamente en placa, mientras que Juan “Juanicar” Caruso logró salvarse, la nómina definitiva de nominados quedó integrada por Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Luana Fernández y Cinzia Francischiello.
En paralelo, el debate explotó en las redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a compartir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.
Gran Hermano
Eduardo Carrera y Franco Zunino lideran el voto negativo en las encuestas
Los distintos sondeos muestran una tendencia marcada: Eduardo Carrera y Franco Zunino concentran la mayor cantidad de votos negativos. Aunque se trata de encuestas no oficiales y los resultados pueden cambiar hasta la gala del domingo, todo indica que uno de ellos tendría altas chances de abandonar la casa.