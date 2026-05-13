El Big castigó duramente a los participantes de Gran Hermano tras romper las reglas sanitarias

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el Big decidió sancionar a los “hermanitos” tras una polémica desobediencia dentro de la casa .

Recientemente, la producción de Gran Hermano les advirtió a los participantes que dejaran de esconder comida en las habitaciones , ya que eso podría generar riesgos sanitarios en caso de descomposición de los alimentos.

Gran Hermano ya tiene su "Placa Planta" final y hay máxima tensión en la casa

Sin embargo, las cámaras mostraron que varios jugadores desobedecieron la regla . Ante esta situación, el Big volvió a comunicarse con los hermanitos para anunciar una dura sanción .

“Como recordarán, ayer les ordené que retiraran todos los alimentos que tenían guardados en sus dormitorios ... El riesgo sanitario por la descomposición de la comida almacenada en un lugar que no es adecuado es una situación que realmente me preocupa y que debería también preocuparles a ustedes", comenzó.

Embed - Emanuel provocó una sanción grupal por seguir escondiendo comida en el ropero - Gran Hermano 2026

“Durante la tarde de ayer, mientras parte de la casa se encargaba de trasladar los alimentos de los dormitorios a la cocina, un par de jugadores prefirió refugiarse, por decir algo, en la sala de stream para comer a escondidas algunas porciones de pizza”, reveló. Luego, señaló: “Advertí, además, que al menos uno de estos jugadores desobedeció mi orden y aún sigue guardando en su placard huevos, frutas y otros alimentos”.

“Toda la casa se ve afectada por la decisión que ahora les voy a anunciar. Queda reducido a la mitad el presupuesto para la compra de la semana que viene. En caso de ganar la prueba, tendrán el 50%. Y de perderla, solo el 25%”, cerró tajante.

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