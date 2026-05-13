13 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

El Big castigó duramente a los participantes de Gran Hermano tras romper las reglas sanitarias

El Big sancionó a los participantes de Gran Hermano tras una polémica desobediencia y la tensión volvió a explotar dentro de la casa.

El Big castigó duramente a los participantes de Gran Hermano tras romper las reglas sanitarias

El Big castigó duramente a los participantes de Gran Hermano tras romper las reglas sanitarias

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el Big decidió sancionar a los “hermanitos” tras una polémica desobediencia dentro de la casa.

Gran Hermano sancionó a los participantes tras desobedecer una regla clave

Recientemente, la producción de Gran Hermano les advirtió a los participantes que dejaran de esconder comida en las habitaciones, ya que eso podría generar riesgos sanitarios en caso de descomposición de los alimentos.

Lee además
Se definió la Placa Planta en Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron en riesgo video

Gran Hermano ya tiene su "Placa Planta" final y hay máxima tensión en la casa
La valija misteriosa revolucionó Gran Hermano 2026: qué encontraron los jugadores video

La valija dorada de Gran Hermano 2026 escondía algo que nadie esperaba

Sin embargo, las cámaras mostraron que varios jugadores desobedecieron la regla. Ante esta situación, el Big volvió a comunicarse con los hermanitos para anunciar una dura sanción.

“Como recordarán, ayer les ordené que retiraran todos los alimentos que tenían guardados en sus dormitorios... El riesgo sanitario por la descomposición de la comida almacenada en un lugar que no es adecuado es una situación que realmente me preocupa y que debería también preocuparles a ustedes", comenzó.

Embed - Emanuel provocó una sanción grupal por seguir escondiendo comida en el ropero - Gran Hermano 2026

“Durante la tarde de ayer, mientras parte de la casa se encargaba de trasladar los alimentos de los dormitorios a la cocina, un par de jugadores prefirió refugiarse, por decir algo, en la sala de stream para comer a escondidas algunas porciones de pizza”, reveló. Luego, señaló: “Advertí, además, que al menos uno de estos jugadores desobedeció mi orden y aún sigue guardando en su placard huevos, frutas y otros alimentos”.

“Toda la casa se ve afectada por la decisión que ahora les voy a anunciar. Queda reducido a la mitad el presupuesto para la compra de la semana que viene. En caso de ganar la prueba, tendrán el 50%. Y de perderla, solo el 25%”, cerró tajante.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Quién fue eliminado de Gran Hermano 2026 tras un versus para el infarto

Noche de furia en el reality: Cinzia no se guardó nada y Emanuel quedó en la mira por un gesto egoísta

Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano y cambió el juego

Qué hizo Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano para quedar en el ojo de la tormenta

Las encuestas de Gran Hermano ya marcan a un posible eliminado

Escándalo en Gran Hermano por una confesión que desató tensión total

La inesperada salida que sacudió Gran Hermano y dejó a todos en shock

Sorpresa en Gran Hermano por la nueva placa y el sistema de votación

LO QUE SE LEE AHORA
Quién es el jugador de la Selección Argentina que incomodaría a las parejas del plantel

Revelan quién es el futbolista que genera tensión entre las mujeres de la Scaloneta

Las Más Leídas

El rincón de San Luis que se viralizó como el mejor lugar para visitar este otoño 2026

Todos hablan de este rincón de San Luis ideal para una escapada en otoño

Miles de mendocinos marcharon en defensa de las universidades públicas video

Miles de mendocinos marcharon en defensa de las universidades públicas

A 30 años del crimen, el caso de Yoryi continúa presente en la memoria colectiva de Mendoza.

Fingieron un secuestro y terminaron confesando el crimen de su hijo: el caso que conmocionó Mendoza

La Legislatura de Mendoza le dio sanción final a la autonomía municipal.

La autonomía municipal ya es ley y se viene un plesbicito en Mendoza

Del subsidio al reintegro: qué cambió con las garrafas y cuánto se paga hoy

Subió el gas envasado en Mendoza: cuánto sale la garrafa y qué ayudas existen