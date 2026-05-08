8 de mayo de 2026
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Gran Hermano

Gran Hermano: lo mandaron al frente, el Big advirtió y se lo querían comer crudo

La casa de Gran Hermano quedó revolucionada luego de que expusieran a Manuel Ibero y el Big lanzara una dura advertencia. Mirá qué pasó.

Gran Hermano: lo mandaron al frente, el Big advirtió y se lo querían comer crudo
Gran Hermano: lo mandaron al frente, el Big advirtió y se lo querían comer crudo
Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, tras ser expuesto por un ex compañero, el Big lanzó una dura advertencia y varios participantes apuntaron contra Manuel Ibero.

Gran Hermano tomó una drástica decisión tras la polémica confesión de Nazareno Pompei

Hace unos días, Gran Hermano eliminó a Nazareno Pompei. Tras su salida, el ex participante fue a un programa de televisión para contar cómo fue su experiencia dentro de la casa más famosa del país.

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Allí, mandó al frente a Manuel Ibero al revelar que ambos utilizaban la ducha para complotar juntos, algo que está prohibido dentro del reality. Con el paso de las horas, el clip se viralizó tanto que la producción tuvo que tomar una medida.

Embed - Quedaron a punto de perder toda intimidad tras una fuerte advertencia de Gran Hermano

“Quiero referirme a lo que un exparticipante reveló al salir de la casa: que en la ducha, en determinadas ocasiones, sirve como un espacio propicio para complotar y acordar votos. Les digo lo siguiente y presten atención: esta casa dejará de tener momentos íntimos o privados si la intención de ustedes es aprovecharlos para obtener ventajas en el juego. Estaré prestando atención”, advirtió el Big.

Inmediatamente después de la advertencia, varios participantes no dudaron en señalar a Ibero, ya que habían notado que junto a Pompei solía ir a las duchas. Entre acusaciones y cuestionamientos, el participante se defendió asegurando que nunca hizo eso. Incluso, algunos jugadores comenzaron a desconfiar de él y el clima dentro de la casa se volvió cada vez más tenso.

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