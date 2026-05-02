Eliminación en Gran Hermano: quién lidera las encuestas para irse de la casa

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Luego de que el jueves siete participantes salieran de la placa por voto positivo, la lista de nominados quedó integrada por Danelik Galazán, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Gladys “La Bomba Tucumana”, Luana Fernández, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Franco Zunino.

Andrea del Boca podría reingresar a Gran Hermano y la expectativa no para de crecer

En paralelo, el debate se encendió en redes sociales : influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Los sondeos coinciden en una tendencia clara: Danelik Galazán, Eduardo Carrera y Nazareno Pompei concentran la mayor cantidad de votos negativos. Si bien se trata de resultados no oficiales y sujetos a cambios hasta la gala, todo indica que uno de ellos podría ser el próximo en abandonar la casa.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.