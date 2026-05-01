Cambios en la placa de Gran Hermano: quiénes siguen en riesgo de eliminación

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes bajaron de placa y quiénes continúan en riesgo de eliminación .

Anoche, Gran Hermano vivió una nueva gala cargada de tensión y expectativa. Santiago del Moro se comunicó con la casa y comenzó a revelar quiénes lograban salir de la placa, quedando así fuera de peligro . La primera en recibir la noticia fue Yanina Zilli , quien no pudo ocultar su alegría frente a sus compañeros, seguida por Manuel Ibero .

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Minutos más tarde, el alivio también llegó para Jennifer “Pincoya” Torres , que celebró con entusiasmo y sorprendió al anunciar su reconciliación con Tamara Paganini. Luego, Yisela “Yipio” Pintos, Lolo Poggio, Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia completaron la lista de participantes que aseguraron su continuidad una semana más dentro del juego.

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De este modo, la placa negativa de la décima semana quedó conformada por Danelik Galazán, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Gladys “La Bomba Tucumana”, Luana Fernández, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Franco Zunino.

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