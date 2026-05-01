Fuerte cruce en Gran Hermano: Gladys La Bomba Tucumana amenazó a Luana frente a todos

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Gladys La Bomba Tucumana lanzó una amenaza contra Luana Fernández y estalló la polémica .

Gladys “La Bomba Tucumana” y Luana Fernández vienen protagonizando diversos cruces a lo largo de los días en Gran Hermano. En varias ocasiones, l os enfrentamientos estuvieron vinculados a Franco Zunino , en un ida y vuelta marcado por los celos .

Recientemente, la cantante volvió a enfrentar a la participante y lanzó una fuerte amenaza: " Te puedo hacer la vida imposible acá si yo quiero ¿Entendés? Porque para algo tengo 61 años como vos me dijiste. Te podría hacer que no existas acá si yo quiero... Yo sola, sin nadie más".

Posteriormente agregó: "No lo voy a hacer, porque soy una divina. Porque te veo como una hija, una nena que puede cometer errores y yo sinceramente te disculpo... Ahora, si algún día tenés el privilegio de tener mi edad y ser una artista querida, popular, 80 discos de oro, 90 de platinos, 20 de triple platino, vendedora de discos, ganadora de Carlos Gardel, vas a ver qué feo es cuando una chiquita que no sabés quién es te dice: 'Y vos sos una vieja que busca el pito de mi marido'".

A lo que Luana respondió: "Yo lo hice a modo de show. Perdón si te lo tomaste así". Finalmente, Gladys respondió: "Por eso te disculpé. Pero sabé que me la re banco y yo estoy segura de mí. Trabajá tu seguridad porque sos hermosa, joven... Yo ya pasé por tu edad, pero nunca me fijaba si una persona es más grande, más joven... Me hiciste sentir mal porque vos sí sabías que yo hace 11 meses perdí al amor de mi vida y me trataste de 'buscadora de pitos' en la televisión y eso no te disculpo".

Afortunadamente, con el correr de las horas, la tensión en el ambiente disminuyó. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.