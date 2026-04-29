La foto de Daniela Celis con un ex participante de Gran Hermano que encendió rumores de romance

En las últimas horas, Daniela Celis (conocida como Pestañela) volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una foto junto a un reciente ex participante de Gran Hermano Generación Dorada , publicación que rápidamente encendió fuertes rumores sobre un posible romance .

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A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una historia en la que se la vio posando frente al espejo junto a Nick Sícaro , ex participante de Gran Hermano 2026.

En la imagen, lo etiquetó, agregó un corazón marrón y musicalizó con “No tiene sentido”, de Beéle. El gesto no pasó desapercibido y muchos seguidores lo interpretaron como una confirmación indirecta de que estarían iniciando un romance.

Daniela Celis La historia que subió Daniela Celis con Nick Sícaro

Por su parte, en el programa “Todo lo contrario”, Nick dejó entrever que el vínculo va más allá de un simple “shippeo” y aseguró que “cada vez le gusta más”.

Cabe recordar que ambos influencers, además de compartir trabajo, ya venían intercambiando piropos en distintos programas de streaming, lo que alimentó aún más las versiones.

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