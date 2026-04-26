Falleció el prestigioso director Adolfo Aristarain y el cine está de luto

El director de cine argentino Adolfo Aristarain, falleció este domingo a los 82 años. Uno de los cineastas más importantes de habla hispana dejó una huella imborrable con sus obras audiovisuales, sobre todo en Argentina y España, donde forjó prácticamente toda su carrera.
Las películas de Aristarain se destacaron por la mezcla de géneros entre policial y drama, que daban como resultado reflexiones políticas y éticas. Entre sus hitos más significativos se encuentran:
Tiempo de Revancha (1981): protagonizada por Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De Grazia y Ulises Dumont;
Un Lugar en el Mundo (1992): con Luppi, José de Sacristán, Cecilia Roth y Leonor Benedetto; y
Martín Hache (1997): con Roth, Eusebio Poncela y Juan Diego Botto; entre otras obras.
Una carrera dedicada al cine
Antes de ser director de cine, fue asistente en más de 30 películas, incluyendo producciones internacionales como Érase una vez en el Oeste de Sergio Leone. Vivió y trabajó muchos años en España, sin dejar de hacerlo en su propio país.
Sin embargo, fue en Europa donde recibió el último reconocimiento a su trayectoria: en el año 2024, la Academia de Cine española le otorgó la Medalla de Oro. Su película Un lugar en el Mundo ganó la Concha de Oro en San Sebastián y el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana.
Adolfo Aristarain
El cineasta era muy reconocido en España.
El mundo del cine despide al reconocido director
La Asociación Argentina de Actores y Actrices realizó una publicación en redes sociales, donde lamenta la pérdida de Aristarain, a quien definieron como un "director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional".
"Nacido en Buenos Aires en 1943, Aristarain desarrolló una extensa trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los realizadores más influyentes del país. Tras formarse de manera autodidacta y trabajar como asistente de dirección en más de treinta películas, inició su carrera como director a fines de los años setenta, construyendo un estilo que combinó la narrativa del cine clásico con una mirada crítica sobre la realidad social y política", indica el comunicado.
Además, tras conocerse la muerte de Aristarain, la Asociación envió sus condolencias a la familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica.