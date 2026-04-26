Falleció el prestigioso director Adolfo Aristarain y el cine está de luto

El director de cine argentino Adolfo Aristarain , falleció este domingo a los 82 años. Uno de los cineastas más importantes de habla hispana dejó una huella imborrable con sus obras audiovisuales, sobre todo en Argentina y España, donde forjó prácticamente toda su carrera.

Las películas de Aristarain se destacaron por la mezcla de géneros entre policial y drama, que daban como resultado reflexiones políticas y éticas. Entre sus hitos más significativos se encuentran:

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Antes de ser director de cine, fue asistente en más de 30 películas , incluyendo producciones internacionales como Érase una vez en el Oeste de Sergio Leone. Vivió y trabajó muchos años en España, sin dejar de hacerlo en su propio país.

Sin embargo, fue en Europa donde recibió el último reconocimiento a su trayectoria: en el año 2024, la Academia de Cine española le otorgó la Medalla de Oro. Su película Un lugar en el Mundo ganó la Concha de Oro en San Sebastián y el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana.

Adolfo Aristarain El cineasta era muy reconocido en España.

El mundo del cine despide al reconocido director

La Asociación Argentina de Actores y Actrices realizó una publicación en redes sociales, donde lamenta la pérdida de Aristarain, a quien definieron como un "director, guionista y referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional".

"Nacido en Buenos Aires en 1943, Aristarain desarrolló una extensa trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los realizadores más influyentes del país. Tras formarse de manera autodidacta y trabajar como asistente de dirección en más de treinta películas, inició su carrera como director a fines de los años setenta, construyendo un estilo que combinó la narrativa del cine clásico con una mirada crítica sobre la realidad social y política", indica el comunicado.

Además, tras conocerse la muerte de Aristarain, la Asociación envió sus condolencias a la familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica.