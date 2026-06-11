Gran Hermano: Emanuel hizo un comentario desafortunado y Cinzia lo expuso en vivo

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Cinzia expuso a Emanuel por un comentario desafortunado y desató una nueva polémica .

Todo comenzó cuando Santiago del Moro anunció quiénes integraban la nueva placa de nominados. En ese momento, Cinzia tomó la palabra y decidió exponer a Emanuel por un comentario que consideró desafortunado .

"Ya que mencionan comentarios desafortunados, quiero contar algo que me pasó hoy. Nos enviaron regalos alusivos a Argentina: medias, camisetas y pantuflas. Como no había 22 unidades, alguien se iba a quedar sin nada. La propuesta de Emanuel fue que la prioridad la tuvieran los argentinos, justamente por ser argentinos . Por ende, la paraguaya, la venezolana, la chilena y la uruguaya no teníamos prioridad ", expresó la participante.

Embed - Cinzia acusó a Emanuel de "discriminarla" por ser venezolana de cara al Mundial - Gran Hermano 2026

La venezolana continuó con su descargo: "Fue una situación bastante incómoda, desafortunada y desagradable porque sabemos que, dentro del reglamento de Gran Hermano, no se puede hacer alusión ni dejar a alguien de lado por su nacionalidad, creencia, religión o preferencia. Nunca me había pasado algo así".

Tras escuchar la acusación, Emanuel respondió: "Como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas. Después todos terminamos agarrando algo". Ante la tensión que se generó en vivo, Santiago del Moro intervino para calmar la situación y recordó que todos eran personas adultas, por lo que debían resolver sus diferencias mediante el diálogo y el respeto.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.