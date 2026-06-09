Una filtración pone en duda el final de Gran Hermano: quién sería el ganador

En las últimas horas, Alejandro Castelo sorprendió a los seguidores de Gran Hermano al revelar, durante su streaming, quién sería el ganador del reality . Conocé todos los detalles de la filtración, el supuesto acuerdo con Telefe y las sorpresas que rodean el desenlace del programa.

De acuerdo con la versión difundida por el conductor, existiría un supuesto acuerdo entre Andrea Del Boca y un alto ejecutivo de Telefe para que la actriz llegue a la instancia final de Gran Hermano Generación Dorada . En ese mismo presunto pacto, también se habría definido que Manuel Íbero sería el gran ganador del reality .

Siempre según el relato del periodista, la estrategia estaría vinculada a un proyecto de ficción que comenzaría a desarrollarse una vez finalizado el programa . La intención sería incorporar a Manuel como una de las figuras principales de esa producción , que tendría a Andrea Del Boca como una de sus protagonistas .

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Castelo aseguró que la información le llegó a través de una fuente cercana a una persona que trabajó en Kuarzo Entertainment y que ya no forma parte de la empresa. A partir de ese testimonio, sostuvo que existiría un plan previo para potenciar determinadas figuras dentro del ciclo.

Además, afirmó que en los programas satélite de Gran Hermano se estaría reforzando la exposición positiva tanto de Andrea como de Manuel, alimentando las especulaciones sobre un posible favoritismo de cara a la definición del certamen.

La versión suma otro nombre al supuesto proyecto: Anna Del Boca, quien también integraría el elenco de la futura ficción junto a su madre y al participante. De concretarse este escenario, el desenlace del reality sería apenas el inicio de una estrategia televisiva más amplia.

Hasta el momento, ni Telefe ni la producción de Gran Hermano, así como tampoco Santiago del Moro, se pronunciaron públicamente sobre estas versiones. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.