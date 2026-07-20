20 de julio de 2026
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Gran Hermano

Dos participantes de Gran Hermano revelaron encuentros íntimos ocultos en el reality

Una sorpresiva declaración en streaming reveló que dos exjugadores de Gran Hermano mantuvieron relaciones íntimas en el reality sin ser detectados.

Dos participantes de Gran Hermano revelaron encuentros íntimos ocultos en el reality

Dos participantes de Gran Hermano revelaron encuentros íntimos ocultos en el reality

Discreción absoluta bajo la mirada del ojo omnipresente

Los protagonistas de este insólito episodio son Franco Zunino y Nenu López, quienes consolidaron una historia de amor durante su estadía en el encierro televisivo. Si bien el público del reality estaba al tanto de las demostraciones de afecto, los abrazos y los besos apasionados que se transmitían por la pantalla de Telefe, nadie sospechaba que el vínculo íntimo se desarrollaba a diario sin dejar registros en los controles.

La encargada de romper el silencio fue la propia bailarina durante una entrevista emitida en la señal digital DGO. De manera directa y entre risas, detalló la estrategia que implementaron para resguardar su privacidad frente a los micrófonos ambientales y los lentes de última tecnología: "Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien", confesó la joven.

Miedos y un presente consolidado fuera del ojo de Gran Hermano

La estrategia de la pareja funcionó a la perfección, al punto de que el equipo de producción nunca llegó a percatarse de lo que ocurría bajo las sábanas. Gracias a esa estricta discreción, las escenas no formaron parte de los resúmenes de Telefe ni de la transmisión continua de la plataforma de streaming.

Ya fuera de la casa y sin el peso del aislamiento, los jóvenes compartieron detalles de cómo viven su romance en la realidad. Entre risas, Nenu confesó que su mayor temor al quedar eliminada era la reacción de su familia y saber si su padre la había desheredado por lo que había hecho a escondidas.

Por su parte, Franco ratificó la solidez del noviazgo y aseguró que la pasión sigue más vigente que nunca en esta nueva etapa en libertad, destacando que la química en la intimidad se mantiene como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la relación.

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