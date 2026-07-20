Confirmaron la fecha exacta del final de Gran Hermano y los cambios en la grilla

La cuenta regresiva para conocer al gran ganador del reality más famoso del país ya se puso en marcha de manera oficial. Las autoridades de Telefe tomaron la determinación de modificar sus planes iniciales y adelantar el desenlace definitivo de Gran Hermano Generación Dorada , estableciendo una fecha límite para su transmisión en prime time.

La decisión del canal de las pelotas se precipitó en medio de una profunda preocupación interna por los niveles de audiencia alcanzados en las últimas semanas. Si bien el ciclo no registra mediciones catastróficas, las altas esferas de la señal comparan el rendimiento actual de manera desfavorable frente a formatos previos exitosos como el último MasterChef conducido por Wanda Nara o el notable auge de las transmisiones de fútbol.

Por pedido expreso de los directivos, el programa conducido por Santiago del Moro finalizará formalmente durante la primera semana de septiembre, por lo tanto se cree que el domingo 6 de septiembre será el día de la gran gala final. Esta reestructuración de la grilla horaria responde también al retraso de un mes en la producción y estreno de Popstars, el nuevo formato musical que estará a cargo del actor Nico Vázquez.

La recta final del certamen televisivo vendrá acompañada de movimientos estratégicos tanto dentro del juego como en la programación habitual de la emisora:

Ingreso de familiares: Actualmente quedan 15 participantes en carrera dentro de la casa, y los productores confirmaron que todavía resta ejecutar una de las instancias más esperadas por los televidentes: la entrada de los familiares de los concursantes.

Actualmente quedan 15 participantes en carrera dentro de la casa, y los productores confirmaron que todavía resta ejecutar una de las instancias más esperadas por los televidentes: la entrada de los familiares de los concursantes. Superposición de formatos: A partir del lunes 31 de agosto debutará Popstars en la pantalla. Durante un lapso de una semana ambos contenidos convivirán en paralelo, repitiendo la vieja estrategia comercial que el canal aplicó con éxito anteriormente.

A partir del lunes 31 de agosto debutará Popstars en la pantalla. Durante un lapso de una semana ambos contenidos convivirán en paralelo, repitiendo la vieja estrategia comercial que el canal aplicó con éxito anteriormente. Parate para el 2027: Desde el entorno del programa revelaron que no está prevista una nueva edición del concurso para el año próximo, debido a que Santiago del Moro decidió rechazar la conducción con el fin de realizar un extenso viaje de descanso.

Santiago del Moro se tomará un largo descanso de Gran Hermano

Tras la culminación del show de convivencia en septiembre, la grilla quedará ocupada por Popstars hasta fines de noviembre, dando paso inmediatamente después a una nueva temporada veraniega de MasterChef que se extenderá hasta marzo de 2027, en la antesala del estreno de la segunda parte de Avenida Brasil. Tras la culminación del show de convivencia en septiembre, la grilla quedará ocupada por Popstars hasta fines de noviembre, dando paso inmediatamente después a una nueva temporada veraniega de MasterChef que se extenderá hasta marzo de 2027, en la antesala del estreno de la segunda parte de Avenida Brasil.

La televisión abierta reacomoda sus fichas en un escenario altamente competitivo donde el rating no perdona. Los participantes transitan sus últimas semanas de encierro ignorando que el reloj corre más rápido afuera, marcando el final de un ciclo que buscará despedirse en lo más alto del podio del entretenimiento nacional.