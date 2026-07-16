16 de julio de 2026
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Gran Hermano

Ni el VAR lo salvaba: el exabrupto de Manuel Ibero de Gran Hermano que hizo explotar todo

Bastaron unas pocas palabras para que Manuel Ibero, ex participante de Gran Hermano, quedara en el ojo de la tormenta. Mirá qué fue lo que dijo.

Ni el VAR lo salvaba: el exabrupto de Manuel Ibero de Gran Hermano que hizo explotar todo

Ni el VAR lo salvaba: el exabrupto de Manuel Ibero de Gran Hermano que hizo explotar todo

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Manuel Ibero, ex participante de Gran Hermano, estuvo presente en El Debate, el ciclo conducido por Santiago del Moro. Durante la emisión, lanzó un polémico comentario que generó sorpresa entre los presentes y rápidamente se volvió viral en redes.

La frase de Manuel Ibero de Gran Hermano que generó polémica

Mientras se desarrollaba la charla en el programa, Manuel Ibero lanzó una frase que no pasó desapercibida: "No tiene nada que ver con la cuestión del género de mujeres. Lamentablemente, la casa tiene más mujeres que hombres...".

El comentario sorprendió a los presentes y provocó una rápida reacción de Santiago del Moro, quien lo interrumpió para preguntarle: "¿'Lamentablemente' dijiste?". Visiblemente nervioso, Manuel intentó aclarar sus dichos, negó haber tenido una intención discriminatoria y reafirmó que desea que una mujer gane esta edición, en particular Yipio.

Como era de esperarse, sus palabras generaron una fuerte repercusión en las redes sociales. Por un lado, algunos usuarios cuestionaron al ex participante y lo acusaron de tener una actitud machista. Por otro, hubo quienes consideraron que se trató simplemente de una expresión desafortunada y sin mala intención.

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