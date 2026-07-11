Alguien de Gran Hermano se olvidó de que había cámaras... y pasó lo inevitable en redes

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Por Juan Pablo Strappazzon







Un video de un participante de Gran Hermano se volvió viral en las redes sociales tras protagonizar un momento tan insólito como divertido. El clip despertó muchos comentarios y reacciones entre los fanáticos del reality, que rápidamente lo compartieron y lo convirtieron en uno de los videos más comentados de los últimos días.

El curioso gesto de Manuel Íbero que se volvió viral en Gran Hermano Según puede verse en el video, el protagonista del momento es Manuel Íbero. La escena ocurrió en una de las habitaciones de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, mientras conversaba y se reía con otros participantes.

En un momento, aunque estaba parado frente al espejo sin prestarle atención, de manera repentina comenzó a mirarse fijamente mientras se acomodaba el pelo y realizaba una serie de llamativas expresiones faciales. El gesto, tan espontáneo como particular, no pasó desapercibido para las cámaras.

Además, varios seguidores del reality aseguraron que esta actitud se repitió en distintas ocasiones y en diferentes sectores de la casa. La escena generó una catarata de reacciones en las redes sociales, donde miles de usuarios la convirtieron en un meme. "JAJA, ¿qué hace?", "Qué tenebroso" y "Medio raro" fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las publicaciones.

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