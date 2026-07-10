10 de julio de 2026
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Chile

Viajaban de Chile a Brasil y debieron aterrizar de urgencia en Mendoza: qué pasó

Dos vuelos que habían despegado en Santiago de Chile tuvieron un aterrizaje con prioridad en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo - Mendoza.

Susto en el aire y aterrizaje con prioridad en Mendoza.&nbsp;

Susto en el aire y aterrizaje con prioridad en Mendoza. 

 Por Pablo Segura

Un confuso episodio aéreo se registró este viernes por la mañana, cuando dos aviones de la aerolínea SKY que habían despegado desde Santiago de Chile con destino a Río de Janeiro debieron aterrizar con prioridad en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo - Mendoza para ser sometidos a una revisión técnica tras detectar formación de hielo en las aeronaves.

Aunque la situación generó preocupación entre los pasajeros, los vuelos no declararon emergencia en ningún momento. Ambos aterrizajes se realizaron de manera segura y todas las personas a bordo descendieron sin inconvenientes en la terminal aérea de la Provincia de Mendoza.

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Mientras se llevan adelante las inspecciones correspondientes, la aerolínea evalúa enviar otras aeronaves para reubicar a los pasajeros y permitir que continúen su viaje hacia Brasil. La medida fue adoptada como parte de los protocolos de seguridad operacional.

Qué ocurrió con los vuelos de SKY que aterrizaron en Mendoza

Los dos vuelos habían partido desde Santiago de Chile con destino al aeropuerto de Río de Janeiro cuando las tripulaciones detectaron formación de hielo en las aeronaves, una condición que obligó a modificar el plan de vuelo y dirigirse al Aeropuerto Internacional El Plumerillo - Mendoza.

De acuerdo con la información disponible, los pilotos solicitaron prioridad para el aterrizaje con el objetivo de realizar una revisión técnica de las aeronaves. Sin embargo, la situación nunca fue considerada una emergencia aeronáutica y en ningún momento se emitió una declaración de "mayday" o de emergencia.

Tras tocar tierra, los pasajeros descendieron normalmente y fueron asistidos por el personal del aeropuerto y de la compañía aérea. Posteriormente fueron trasladados a la terminal, donde aguardaban novedades sobre la continuidad de sus viajes.

Según trascendió, SKY analiza enviar aeronaves de reemplazo para completar el traslado hacia Río de Janeiro, aunque hasta el momento no se informó un horario estimado para la reanudación de los vuelos.

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