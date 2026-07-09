9 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Estafa

Agravaron la imputación contra Iván Yoma por presuntas estafas y la Justicia investiga a más involucrados

La Fiscalía de Delitos Económicos sumó una nueva acusación contra el abogado mendocino, quien ya estaba imputado por presuntas estafas. Días atrás, Yoma se negó a declarar.

Iván Yoma como uno de los principales responsables de la estructura investigada.

Iván Yoma como uno de los principales responsables de la estructura investigada.

 Por Carla Canizzaro

La investigación judicial contra el abogado mendocino Iván Yoma sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos formalizara una segunda imputación en su contra. En esta oportunidad, el Ministerio Público Fiscal lo acusó por el delito de usura agravada por la habitualidad, una figura que se incorporó a la causa junto con la imputación inicial por estafas genéricas.

La resolución judicial se enmarca en una investigación que analiza el funcionamiento de una presunta estructura financiera vinculada al otorgamiento de créditos prendarios con intereses considerados usurarios. Según la hipótesis de la Fiscalía, las operaciones habrían sido desarrolladas mediante distintas sociedades y nombres comerciales.

El fiscal a cargo encuadró tres hechos dentro del delito previsto en el artículo 175 del Código Penal, que contempla la modalidad agravada cuando la práctica de la usura se realiza de manera habitual.

La Justicia investiga una presunta estructura de préstamos prendarios

Además de la situación procesal de Yoma, el expediente avanzó sobre otras personas vinculadas a las sociedades bajo análisis, entre ellas Asesoría Legal S.A. y Libre Cayetano S.R.L. En ese contexto, la Justicia citó a declaración informativa a distintos involucrados con el objetivo de determinar el grado de participación que habrían tenido dentro de la presunta estafa investigada.

La fachada de las oficinas donde operraba el abogado mendocino Jorge Iván Yoma junto a sus socios.

La fachada de las oficinas donde operraba el abogado mendocino Jorge Iván Yoma junto a sus socios.

La principal línea investigativa sostiene que habría existido una organización dedicada a la intermediación financiera mediante préstamos con garantía prendaria, utilizando distintas firmas comerciales para desarrollar la actividad.

Según la acusación, las operaciones se habrían canalizado a través de empresas como Crédito Libre Destino, Libre Cayetano y Asesoría Legal, entidades que para los investigadores formarían parte de una estructura destinada a captar personas con necesidades económicas y ofrecerles mecanismos de financiamiento. La Fiscalía también analiza los métodos utilizados para atraer clientes, entre ellos publicidad en redes sociales, difusión callejera y otros canales de promoción.

El rol que la Fiscalía atribuye a Iván Yoma dentro de la organización

En la resolución presentada ante la Justicia, el Ministerio Público Fiscal ubica a Iván Yoma como uno de los principales responsables de la estructura investigada. Según la acusación, el abogado habría tenido participación en el diseño del esquema societario, la autorización de operaciones, la definición de condiciones financieras y otros aspectos vinculados al funcionamiento del negocio.

No obstante, durante una declaración realizada en 2025, Yoma reconoció la existencia de una "sociedad de hecho" con un hombre identificado como G.C. Según explicó entonces, esa asociación estaba vinculada a la gestión de créditos prendarios que funcionaba dentro del edificio de Asesoría Legal S.A., ubicado en calle 25 de Mayo de la Ciudad de Mendoza.

Los elementos secuestrados tras los allanamientos.

Los elementos secuestrados tras los allanamientos.

Contratos incompletos y terceros como acreedores, bajo la lupa judicial

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la documentación utilizada en las operaciones de crédito. De acuerdo con la hipótesis fiscal, algunos contratos y formularios habrían sido firmados sin completar y posteriormente llenados con información que, según los investigadores, podría no coincidir con las condiciones reales pactadas con los clientes.

Otro aspecto que forma parte del expediente es la presunta utilización de terceras personas como acreedores prendarios. Para la Fiscalía, esos individuos no habrían tenido una relación directa con quienes solicitaban los préstamos, lo que podría haber dificultado identificar al verdadero beneficiario de las operaciones.

Además, se encuentra bajo análisis el sistema de cobro utilizado. La acusación sostiene que los pagos se habrían realizado principalmente en efectivo dentro de oficinas vinculadas a la estructura investigada, con emisión de comprobantes a través de distintas razones sociales.

La causa no sólo busca determinar si existieron irregularidades en los préstamos, sino también establecer cómo funcionaba internamente la organización. Los investigadores asignaron distintos roles a las personas vinculadas al expediente, relacionados con tareas administrativas, captación de clientes, gestión de cobranzas, negociaciones, ejecuciones prendarias y participación societaria.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, algunos contratos y formularios habrían sido firmados sin completar.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, algunos contratos y formularios habrían sido firmados sin completar.

Entre los involucrados aparecen personas vinculadas a la administración de las empresas investigadas y al manejo cotidiano de las operaciones financieras. La Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las responsabilidades individuales dentro del presunto esquema.

Iván Yoma se abstuvo de declarar ante la Justicia

Durante la audiencia de imputación, Iván Yoma fue informado sobre los hechos que se le atribuyen, las pruebas incorporadas al expediente y sus derechos procesales.

El abogado decidió abstenerse de declarar, una facultad prevista por la legislación argentina que no implica reconocimiento de culpabilidad ni puede ser interpretada en su contra.

La investigación continuará con nuevas medidas probatorias y la toma de declaraciones informativas a otros actores vinculados al expediente.

Temas
Seguí leyendo

El pedido que podría cambiar el rumbo de la investigación contra Iván Yoma

Dos mendocinos fueron estafados con el alojamiento en el Mundial 2026 y descubrieron que era un laboratorio de drogas

En operativos anti cuatrerismo, la Policía decomisó más de 290 kilos de carne no apta en Rivadavia

Video: las cámaras del CEO captaron un robo de cables en Las Heras y terminaron detenidos

Renunció un funcionario provincial que fue detenido por conducir alcoholizado en el Sur

Dos detenidos en Las Heras tras una persecución: recuperaron una camioneta robada

Conducía alcoholizado por la Ciudad de Mendoza, cayó a una acequia y terminó detenido

Violento robo en Las Heras: volvía del trabajo y terminó a punta de pistola

Lee además
Pedro Miranda había pedido disculpas a las víctimas durante una entrevista con SITIO ANDINO. 

Polémica condena al oftalmólogo Pedro Miranda por 39 estafas
Escracharon por presunta estafa a una exjugadora de Gran Hermano Generación Dorada

Fuerte escrache a una ex "hermanita" de Gran Hermano: se quedó con la ropa y les mandó un tarifario en dólares
LO QUE SE LEE AHORA
Dos detenidos en Las Heras tras una persecución: recuperaron una camioneta robada

Dos detenidos en Las Heras tras una persecución: recuperaron una camioneta robada

Las Más Leídas

¡Francia, la primera semifinalista del Mundial 2026!

¡Francia, la primera semifinalista del Mundial 2026!

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de julio: números ganadores del sorteo 3389

Ganó más de $300 millones en el Quini 6: de dónde es y a qué números jugó

Mundial 2026: los bares de Mendoza ya palpitan el Argentina vs. Suiza

Dónde ver Argentina vs. Suiza en Mendoza: los bares preparan promociones y una noche especial

El gigante europeo que vio a una figura argentina en pleno Mundial y sacó la billetera

El Mundial lo pone en vidriera y un gigante europeo prepara el golpe de mercado

La Justicia confirmó el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais

Examen toxicológico de Ernestina Pais: qué determinó la Justicia tras el accidente fatal