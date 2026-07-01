1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el calvario de dos mendocinos estafados con un alojamiento que era un laboratorio de drogas

Dos hinchas mendocinos tuvieron una pésima experiencia en su llegada al duro Mundial 2026. Entré y mirá lo que les pasó.

Los jóvenes mendocinos, que querían hacer contenido del Mundial 2026, debieron abandonar el departamento tras conocer el oscuro antecedente del inmueble.

Los jóvenes mendocinos, que querían hacer contenido del Mundial 2026, debieron abandonar el departamento tras conocer el oscuro antecedente del inmueble.

Por Sitio Andino Deportes

Lo que debía ser una experiencia inolvidable para seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Pedro Fara y Gastón "Peque" Panza, dos jóvenes mendocinos que fueron víctimas de una estafa con el alojamiento que habían reservado en Dallas, una de las sedes de la Copa del Mundo.

Ambos viajaron a Estados Unidos para generar contenido para redes sociales y cubrir el certamen, pero al llegar al departamento que habían alquilado mediante una reconocida plataforma se encontraron con una realidad completamente distinta a la que mostraban las fotografías del anuncio.

Embed

Mundial 2026: el alojamiento no era como lo habían contratado

Los mendocinos habían elegido ese departamento porque ofrecía cocina, conexión a internet y un precio considerablemente más bajo que otras opciones disponibles en Dallas. "La estadía nos salía 500 dólares, cuando en otros lugares costaba alrededor de 1.000 dólares. Nos pareció una buena oportunidad", relataron.

Sin embargo, apenas ingresaron comenzaron las sorpresas. El inmueble no tenía cocina, tampoco contaba con wifi y presentaba serios problemas de mantenimiento. A eso se sumaban ambientes sucios, toallas tiradas, insectos muertos y personas desconocidas merodeando el lugar.

image

La historia detrás del departamento que los hizo irse

La situación tomó un giro inesperado cuando fueron a reparar una rueda del vehículo que habían alquilado. Fue allí donde un vecino les reveló que tres semanas antes el inmueble se había incendiado porque funcionaba un laboratorio de metanfetamina.

Ante esa información, los jóvenes buscaron noticias en medios locales y comprobaron que la historia era real. "Era un lugar realmente muy turbio", contaron, y decidieron abandonar inmediatamente el departamento por cuestiones de seguridad.

Recuperaron gran parte del dinero

Tras dejar el alojamiento comenzó otro inconveniente: recuperar el dinero abonado. Según relataron, los propietarios inicialmente se negaron a devolverles el importe, por lo que realizaron el reclamo correspondiente a través de la plataforma donde habían concretado la reserva.

Finalmente, solo les cobraron una noche de estadía y recibieron el reintegro del resto del dinero, aunque debieron alquilar otro alojamiento mucho más costoso.

El consejo para quienes viajen al Mundial

Después de la experiencia, ambos recomendaron verificar cuidadosamente las publicaciones y las referencias antes de reservar un alojamiento, especialmente durante eventos masivos como un Mundial, donde la demanda suele disparar los precios y también aumentan las estafas.

Pese al mal momento, los mendocinos siguen adelante con su cobertura de la Copa del Mundo y mantienen intacto el objetivo de acompañar a la Selección argentina durante todo el torneo. Como ellos mismos resumieron tras la odisea: "Pudimos ver los tres goles de Messi contra Argelia. Con eso ya estamos recontra contentos".

Temas
Seguí leyendo

Argentina define el equipo ante Cabo Verde con tres cambios que mantiene en vilo a Scaloni

Mundial en vivo 2026: Inglaterra busca evitar el papelón ante Congo y Estados Unidos va por los octavos

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Mundial en vivo 2026: terminó el sueño para Ecuador que no pudo con un devastador México

El demoledor historial de la Selección Argentina ante selecciones africanas en los Mundiales

Quemaron todo en Países Bajos: caos, disturbios y enfrentamientos después del batacazo mundialista marroquí

Mundial 2026: la preocupante deuda de la Selección Argentina que Scaloni busca resolver ante Cabo Verde

Lee además
La decisión que tomó Beccacece tras la eliminación de Ecuador en el Mundial 2026 fue tajante.

Se terminó el ciclo: Beccacece dejó Ecuador tras la eliminación en el Mundial 2026
Lucas Paquetá salió lesionado frente a Japón y en Brasil temen que no pueda volver a jugar en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Brasil pierde a otra figura y podría perderse lo que resta del torneo
LO QUE SE LEE AHORA
El Mundial 2026 no fue lo que se esperaba para los ecuatorianos. video

Mundial en vivo 2026: terminó el sueño para Ecuador que no pudo con un devastador México

Las Más Leídas

La búsqueda de Elizabeth Vela en San Rafael tuvo el peor desenlace.

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela tras días de intensa búsqueda en San Rafael

El Mundial 2026 no fue lo que se esperaba para los ecuatorianos. EN VIVO

Mundial en vivo 2026: terminó el sueño para Ecuador que no pudo con un devastador México

Tour Bodeguero.

Godoy Cruz abre las puertas del Gambarte: cuánto cuesta recorrer el estadio y vivir la experiencia bodeguera

Jardín Manaslú de Las Heras busca reunir $405.000 para evitar el corte del gas.

Un jardín comunitario de Las Heras pide ayuda urgente para evitar el corte de gas y sostener su comedor

La ola polar obligó a suspender las clases de este miércoles en varias zonas de Mendoza: conocé cuáles son

La ola polar obligó a suspender las clases de este miércoles en varias zonas de Mendoza: conocé cuáles son