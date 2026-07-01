Mundial 2026: el calvario de dos mendocinos estafados con un alojamiento que era un laboratorio de drogas

Los jóvenes mendocinos, que querían hacer contenido del Mundial 2026, debieron abandonar el departamento tras conocer el oscuro antecedente del inmueble.

Lo que debía ser una experiencia inolvidable para seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Pedro Fara y Gastón "Peque" Panza , dos jóvenes mendocinos que fueron víctimas de una estafa con el alojamiento que habían reservado en Dallas , una de las sedes de la Copa del Mundo.

Ambos viajaron a Estados Unidos para generar contenido para redes sociales y cubrir el certamen, pero al llegar al departamento que habían alquilado mediante una reconocida plataforma se encontraron con una realidad completamente distinta a la que mostraban las fotografías del anuncio.

Los mendocinos habían elegido ese departamento porque ofrecía cocina, conexión a internet y un precio considerablemente más bajo que otras opciones disponibles en Dallas. "La estadía nos salía 500 dólares , cuando en otros lugares costaba alrededor de 1.000 dólares . Nos pareció una buena oportunidad", relataron.

Sin embargo, apenas ingresaron comenzaron las sorpresas. El inmueble no tenía cocina, tampoco contaba con wifi y presentaba serios problemas de mantenimiento. A eso se sumaban ambientes sucios, toallas tiradas, insectos muertos y personas desconocidas merodeando el lugar.

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La historia detrás del departamento que los hizo irse

La situación tomó un giro inesperado cuando fueron a reparar una rueda del vehículo que habían alquilado. Fue allí donde un vecino les reveló que tres semanas antes el inmueble se había incendiado porque funcionaba un laboratorio de metanfetamina.

Ante esa información, los jóvenes buscaron noticias en medios locales y comprobaron que la historia era real. "Era un lugar realmente muy turbio", contaron, y decidieron abandonar inmediatamente el departamento por cuestiones de seguridad.

Recuperaron gran parte del dinero

Tras dejar el alojamiento comenzó otro inconveniente: recuperar el dinero abonado. Según relataron, los propietarios inicialmente se negaron a devolverles el importe, por lo que realizaron el reclamo correspondiente a través de la plataforma donde habían concretado la reserva.

Finalmente, solo les cobraron una noche de estadía y recibieron el reintegro del resto del dinero, aunque debieron alquilar otro alojamiento mucho más costoso.

El consejo para quienes viajen al Mundial

Después de la experiencia, ambos recomendaron verificar cuidadosamente las publicaciones y las referencias antes de reservar un alojamiento, especialmente durante eventos masivos como un Mundial, donde la demanda suele disparar los precios y también aumentan las estafas.

Pese al mal momento, los mendocinos siguen adelante con su cobertura de la Copa del Mundo y mantienen intacto el objetivo de acompañar a la Selección argentina durante todo el torneo. Como ellos mismos resumieron tras la odisea: "Pudimos ver los tres goles de Messi contra Argelia. Con eso ya estamos recontra contentos".