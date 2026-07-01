Mundial 2026: un Ecuador aturdido por la eliminación recibió otro mazazo de última hora

La participación de Ecuador en el Mundial 2026 llegó a su fin y, con ella, también terminó el ciclo de Sebastián Beccacece como entrenador de la Tri. Luego de la derrota 2-0 ante México por los dieciseisavos de final, el técnico argentino confirmó que no seguirá al frente del seleccionado.

El vínculo del exentrenador de Defensa y Justicia, Racing e Independiente finalizaba con la participación ecuatoriana en la Copa del Mundo, por lo que la eliminación selló automáticamente su salida tras casi dos años de trabajo.

Después del partido, Beccacece permaneció varios minutos reunido con sus futbolistas en el vestuario antes de presentarse en conferencia de prensa. Allí confirmó que su etapa al frente del seleccionado ecuatoriano había terminado y recordó que el contrato firmado con la Federación Ecuatoriana de Fútbol concluía con el Mundial.

"Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial, hoy finalizó el Mundial" , expresó el entrenador argentino. Además, hizo un balance de su gestión y reconoció que el objetivo era superar lo realizado en las últimas competencias internacionales. "Creo que sí se mejoró lo del Mundial pasado y lo de la eliminatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial" , sostuvo.

El vestuario y un mensaje de despedida

Más allá del dolor por la eliminación, el entrenador destacó el respaldo que recibió de sus dirigidos en la intimidad del vestuario. Beccacece se mostró emocionado por las palabras de los futbolistas y aseguró que ese reconocimiento alivió, en parte, la frustración por no haber alcanzado el objetivo.

"Lo que pasó recién en el vestuario ha sido muy conmovedor, muy lindo escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse", afirmó. Luego agregó: "Llevarnos el respeto de ellos, la admiración y el cariño alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no haber podido regalarle una alegría a todo el pueblo ecuatoriano".

México terminó con el sueño de Ecuador

El seleccionado ecuatoriano no pudo imponer su juego en el Estadio Azteca y terminó cayendo 2-0 frente a México, que hizo valer su condición de local para avanzar a los octavos de final del Mundial. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron suficientes para dejar sin respuestas a la Tri.

El panorama se complicó todavía más con la expulsión de Piero Hincapié, que dejó al equipo con un futbolista menos en el tramo decisivo del encuentro. Ecuador nunca logró recuperar el control del partido y terminó despidiéndose del certamen en la primera instancia de eliminación directa.

Los números que dejó Beccacece en Ecuador

Beccacece asumió en 2024, luego de la salida de Félix Sánchez Bas, y rápidamente logró darle una identidad al seleccionado ecuatoriano. Bajo su conducción, la Tri realizó una gran Eliminatoria Sudamericana y llegó al Mundial como uno de los equipos más competitivos del continente.

Durante su ciclo consiguió triunfos de enorme impacto, como el 1-0 frente a Argentina en las Eliminatorias y el histórico 2-1 sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026. En total dirigió 24 partidos, con un saldo de 9 victorias, 12 empates y apenas 3 derrotas, aunque dos de esas caídas llegaron durante la Copa del Mundo y terminaron marcando el cierre de su etapa al frente del seleccionado ecuatoriano.