Mundial 2026: la preocupante deuda de la Selección Argentina que Scaloni busca resolver ante Cabo Verde

La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 , cuando se mida con Cabo Verde por los 16avos de final . Más allá del puntaje ideal conseguido en la fase de grupos, Lionel Scaloni sabe que todavía hay un aspecto por mejorar: la falta de goles de jugada de sus delanteros. Hasta el momento, Lionel Messi fue el único futbolista argentino que logró convertir en acción, mientras que los restantes tantos llegaron mediante pelota parada.

La Albiceleste superó con autoridad a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1) , pero el dato que genera atención es que Messi marcó los cinco goles de jugada del equipo en la Copa del Mundo. El capitán convirtió un triplete frente a Argelia y un doblete ante Austria, mientras que su tanto contra Jordania llegó de tiro libre. Los otros dos goles argentinos fueron un exquisito tiro libre de Giovani Lo Celso y un penal ejecutado por Lautaro Martínez .

Si bien el funcionamiento colectivo fue sólido, Lautaro Martínez desperdició varias ocasiones claras antes de convertir desde los doce pasos, mientras que Julián Álvarez todavía no pudo mostrar su mejor versión en los minutos que tuvo durante la fase de grupos. Por su parte, Thiago Almada aportó movilidad y generación de juego, aunque tampoco logró romper el cero con sus remates.

Messi sostiene la eficacia, pero Scaloni necesita más variantes ofensivas

Más allá de su gran rendimiento, Lionel Messi volvió a ser el principal argumento ofensivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El capitán lidera al equipo con seis goles y fue determinante para cerrar la fase de grupos con puntaje ideal. Sin embargo, de cara a los cruces de eliminación directa, Lionel Scaloni necesita que otros futbolistas también aporten soluciones en ataque para que el equipo no dependa exclusivamente de su capitán.

En ese sentido, recuperar la mejor versión de Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparece como uno de los principales objetivos del cuerpo técnico. Ambos delanteros tuvieron oportunidades durante la fase de grupos, pero todavía no lograron convertir de jugada, un detalle que la Scaloneta buscará corregir antes de afrontar rivales de mayor jerarquía.

Cabo Verde, una oportunidad ideal para recuperar poder ofensivo

El cruce ante Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 tras finalizar segundo en el Grupo H detrás de España, aparece como una prueba importante para que los atacantes argentinos recuperen confianza de cara a la fase decisiva del torneo.

En Qatar 2022, cuando los partidos se cerraban y Messi encontraba pocas respuestas, aparecieron futbolistas como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Ángel Di María para destrabar encuentros clave. Ahora, con la ilusión de conquistar la cuarta estrella, Scaloni espera volver a contar con ese aporte colectivo para que la Selección Argentina llegue fortalecida a los octavos de final y con un poder ofensivo aún mayor para sostener su candidatura al título.