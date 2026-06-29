29 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el enorme gesto de Dibu Martínez que emocionó a Bangladesh y se volvió viral

Damián Emiliano Martínez quedó en el centro de la escena tras coparse con Bangladesh, uno de los países que más apoya en el duro Mundial 2026. Mirá qué pasó.

Mundial 2026. Emiliano Dibu Martínez sorprendió al detenerse para dialogar con un periodista de Bangladesh y le dedicó un emotivo mensaje al pueblo asiático. &nbsp;

Mundial 2026. Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió al detenerse para dialogar con un periodista de Bangladesh y le dedicó un emotivo mensaje al pueblo asiático.

 

Por Sitio Andino Deportes

Mientras abandonaba la zona mixta tras un nuevo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó uno de esos momentos que trascienden el fútbol. El arquero frenó su recorrido al escuchar que un periodista era de Bangladesh y le regaló una entrevista cargada de afecto que rápidamente se hizo viral.

Sin dudarlo, se detuvo, dejó de lado al resto de la prensa por unos instantes y atendió con una sonrisa al cronista asiático, recordando el enorme cariño que recibió cuando visitó ese país.

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Las emotivas palabras del arquero argentino

Durante la breve entrevista, el campeón del mundo habló en inglés y recordó su experiencia en Bangladesh. "Me encantan los fanáticos. Ya estuve ahí y realmente amo ese país", expresó.

Luego, el periodista le comentó que todo Bangladesh sueña con volver a ver a la Selección Argentina en una final del Mundial. La respuesta del arquero fue tan espontánea como emotiva. "Sé lo locos que están por nosotros. Fue una hermosa experiencia estar allá. Amo su apoyo, amo la forma en que ellos son argentinos de alguna manera... Así que todo mi amor para Bangladesh", afirmó.

Un momento que dio la vuelta al mundo

El gesto del arquero del Aston Villa no tardó en viralizarse en redes sociales. En medio del habitual caos de la zona mixta, Dibu Martínez eligió detenerse para atender a un periodista de uno de los países que más fervor demuestra por la Selección Argentina, reforzando el vínculo especial que existe entre Bangladesh y la Scaloneta desde el Mundial de Qatar 2022.

Una vez más, el guardameta dejó una imagen que fue mucho más allá del resultado deportivo y volvió a ganarse el reconocimiento de miles de hinchas alrededor del mundo.

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