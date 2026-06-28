Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 28 de junio, minuto a minuto

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Día 18 del Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 28 de junio

En la continuidad de la Copa del Mundo 2026, este domingo 28 de junio comenzará la fase eliminatoria con el inicio de los 16avos de final. La jornada se abrirá con un único encuentro: Canadá y Sudáfrica buscarán el primer boleto a los octavos de final. A partir de allí, el resto de las llaves se disputará de manera escalonada hasta la gran final, programada para el 19 de julio.

La actividad comenzará a las 16 (hora argentina), cuando Canadá y Sudáfrica se enfrenten en el Estadio de Los Ángeles para definir al primer clasificado a los octavos de final.

Cyle Larin, gol Canadá versus Bosnia Mundial 2026 12-06-26 Canadá tendrá un duelo de alto impacto ante Sudáfrica. Foto: Canada Soccer

El seleccionado canadiense llega tras una fase de grupos con un rendimiento de menor a mayor. En su debut cayó 2 a 1 frente a Suiza, pero se recuperó con una contundente goleada por 6 a 0 sobre Qatar. En la última fecha empató 1 a 1 con Bosnia y Herzegovina, resultado que le permitió avanzar como segundo del Grupo B.

Por su parte, Sudáfrica también mostró una notable recuperación tras un comienzo adverso en el Grupo A. Debutó con una derrota por 2 a 0 ante México, pero luego reaccionó con una victoria frente a Corea del Sur y un empate ante República Checa, resultados que le alcanzaron para avanzar a la fase eliminatoria.

Cabe recordar que el ganador de este compromiso se enfrentará en los octavos de final al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos, programado para el 4 de julio.

El cronograma completo de este domingo 28 de junio en el Mundial 2026: