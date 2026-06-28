Uno por uno: los puntajes de la Selección de Fútbol de Argentina en el triunfo ante Jordania por el Mundial 2026

Lionel Messi otra vez figura en la victoria de la Selección de Fútbol de Argentina.

La Selección de Fútbol de Argentina derrotó 3-1 a la Selección de Fútbol de Jordania en la última fecha del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 , cerró la fase de grupos con puntaje ideal y ya tiene rival en los dieciseisavos de final : enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes en Miami . Con goles de Giovani Lo Celso , Lautaro Martínez y Lionel Messi , el equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar solidez y dejó varias actuaciones destacadas.

Emiliano "Dibu" Martínez (6): respondió con seguridad durante la primera parte. En el gol de Jordania no tuvo responsabilidad y transmitió tranquilidad cuando fue exigido.

Exequiel Palacios (6): se desempeñó como lateral derecho, una posición poco habitual para él. Cumplió en la marca y mostró la precisión de siempre en la distribución.

Nicolás Otamendi (6): lideró la defensa con su personalidad durante el primer tiempo. En el complemento sufrió cuando el rival encontró espacios a la espalda.

Marcos Senesi (6): correcto en la salida y prolijo con la pelota. Tuvo una buena primera mitad, aunque perdió firmeza cuando Jordania adelantó sus líneas.

Nicolás Tagliafico (6): intentó proyectarse por el sector izquierdo, aunque participó poco del juego. No logró cerrar a tiempo en la acción que terminó en el descuento rival.

Leandro Paredes (7): fue el eje del mediocampo durante gran parte del encuentro. Distribuyó con criterio y generó peligro con dos pases profundos que pudieron terminar en gol.

Giovani Lo Celso (7): abrió el marcador con un gran tiro libre y fue uno de los futbolistas más influyentes. Se mostró suelto, pidió siempre la pelota y llegó con frecuencia al área rival.

Nico Paz (7): tuvo un auspicioso debut mundialista. Se movió con inteligencia por la derecha, encaró cuando encontró espacios y dejó buenas sensaciones.

Giuliano Simeone (6): aportó intensidad y sacrificio por la banda derecha. Aunque tuvo poco espacio para desequilibrar, mostró la actitud que lo caracteriza.

Julián Álvarez (6): fue clave en la presión alta y en los movimientos para generar espacios. Tuvo escaso contacto con el balón, pero realizó un importante trabajo táctico.

Lautaro Martínez (7): convirtió su primer gol en el Mundial y fue una amenaza constante para la defensa jordana. Se movió por todo el frente de ataque y se complementó bien con Julián Álvarez.

Los ingresos que cambiaron el partido

Lionel Messi (7): ingresó a los 60 minutos, justo después del descuento de Jordania, y le dio otra dinámica al equipo. Manejó los tiempos, generó peligro y coronó su actuación con un gol de tiro libre.

Thiago Almada (6): entró junto a Messi y aportó frescura en ataque. Desde la izquierda volvió a demostrar que puede ser una pieza importante en el desequilibrio ofensivo.

Alexis Mac Allister (6): con su ingreso, Argentina ganó control del mediocampo y administró mejor la posesión en el tramo final del encuentro.

Valentín Barco (6): debutó en una Copa del Mundo ingresando como volante por derecha. Participó activamente de los ataques y buscó asociarse con Messi.

José López (6): sumó sus primeros minutos mundialistas cuando el partido ya estaba definido. Se mostró participativo y estuvo cerca de convertir en una de las últimas jugadas del encuentro.