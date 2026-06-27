Mundial 2026, en vivo: seguí el minuto a minuto del duelo de Argentina ante Jordania

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a Selección de Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de grupos con un nuevo triunfo antes de los 16avos de final. Seguí el minuto a minuto en vivo, con la formación confirmada, los goles, las jugadas más importantes, los cambios y todas las estadísticas del encuentro entre Argentina y Jordania.
Más de 500 metros de fila para ver Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026
La previa de Argentina vs. Jordania ya se vive con una enorme expectativa en el Estadio Dallas. A pocas horas del partido por el Mundial 2026, los hinchas formaron una fila de más de 500 metros para ingresar al escenario donde jugará la Selección Argentina.
El equipo de Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos ante Jordania, con la clasificación a los 16avos de final y el primer puesto del Grupo J ya asegurados. La fiesta albiceleste volvió a copar los alrededores del estadio.