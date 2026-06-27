27 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026, en vivo: seguí el minuto a minuto del duelo de Argentina ante Jordania

La Scaloneta va por los tres puntos en el duro Mundial 2026.

La Scaloneta va por los tres puntos en el duro Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina choca contra los jordanos por el cierre del Grupo J del duro Mundial 2026. No te pierde ni un detalle con Sitio Andino.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a Selección de Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de grupos con un nuevo triunfo antes de los 16avos de final. Seguí el minuto a minuto en vivo, con la formación confirmada, los goles, las jugadas más importantes, los cambios y todas las estadísticas del encuentro entre Argentina y Jordania.

Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada y el primer puesto del Grupo J en el bolsillo, la Selección Argentina utilizará este encuentro para llegar con ritmo a la fase decisiva. Su próximo desafío será frente a Selección de Cabo Verde, en un cruce que marcará el inicio del camino de eliminación directa en el Mundial 2026.

Argentina vs Jordania en vivo. seguilo en vivo con Sitio Andino

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Más de 500 metros de fila para ver Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026

La previa de Argentina vs. Jordania ya se vive con una enorme expectativa en el Estadio Dallas. A pocas horas del partido por el Mundial 2026, los hinchas formaron una fila de más de 500 metros para ingresar al escenario donde jugará la Selección Argentina.

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El equipo de Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos ante Jordania, con la clasificación a los 16avos de final y el primer puesto del Grupo J ya asegurados. La fiesta albiceleste volvió a copar los alrededores del estadio.

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La Selección Argentina partió rumbo al estadio para enfrentar a Jordania por el Mundial 2026

La Selección Argentina ya dejó el hotel de concentración y partió rumbo al AT&T Stadium de Dallas, donde desde las 23 enfrentará a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.

Con la clasificación a los 16avos de final y el primer puesto del grupo ya asegurados, la Albiceleste afrontará el encuentro con una formación alternativa, pensando también en el cruce del próximo viernes frente a Cabo Verde.

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Así cuidan el césped del estadio de Dallas antes del partido de Argentina en el Mundial 2026

En la previa de Argentina vs. Jordania, una imagen llamó la atención en el estadio de Dallas: el cuidado minucioso del campo de juego. Operarios trabajaron en cada detalle para dejar el césped en óptimas condiciones antes del cierre del Grupo J del Mundial 2026.

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La escena refleja el nivel de organización que rodea a la Copa del Mundo, donde nada queda librado al azar. Desde la limpieza hasta el mantenimiento del terreno, todo se prepara para que la Selección Argentina dispute su último partido de la fase de grupos en un escenario impecable.

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Goycochea y Martín Palermo revolucionaron a los hinchas argentinos en la previa de Argentina vs. Jordania

Sergio Goycochea y Martín Palermo fueron dos de los grandes protagonistas de la previa de Argentina vs. Jordania. Ambos se acercaron a saludar a los fanáticos albicelestes que coparon las calles de Dallas y no tardaron en convertirse en el centro de todas las miradas.

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Los dos ídolos del fútbol argentino se sacaron fotos, firmaron autógrafos y compartieron un gran momento con los hinchas que aguardan por una nueva presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Las "vuvuzelas caseras" de un mendocino para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Un hincha mendocino volvió a sorprender en la previa de un partido de la Selección Argentina. Se trata del tunuyanino David Óscar Ponce, quien creó unas originales "vuvuzelas caseras" para alentar a la Scaloneta durante el Mundial 2026.

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La ingeniosa iniciativa rápidamente llamó la atención en las redes sociales y se convirtió en un símbolo del entusiasmo con el que los hinchas argentinos viven cada presentación del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

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Argentina vs. Jordania: por dónde ver en vivo el partido del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Jordania este sábado desde las 23 por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el AT&T Stadium de Dallas y podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports.

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El partido también estará disponible de manera online a través de Flow, DGO, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+. La Scaloneta, que ya aseguró el primer puesto del grupo, buscará cerrar la fase inicial con otra victoria antes del cruce de 16avos de final frente a Cabo Verde.

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El camino de Argentina en el Mundial 2026

  • Argentina 3-0 Argelia: La Selección Argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con una sólida victoria gracias a un triplete de Lionel Messi, que fue la gran figura del encuentro.
  • Argentina 2-0 Austria: En la segunda presentación, la Scaloneta volvió a imponerse con autoridad para asegurar el primer puesto del Grupo J y la clasificación anticipada a los 16avos de final de la Copa del Mundo.
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Todos los resultados del Mundial 2026 hoy: así terminó la jornada del sábado 27 de junio

Repasá todos los resultados del Mundial 2026 en una jornada clave para el cierre de la fase de grupos. Hubo clasificados, eliminados y definiciones que comenzaron a darle forma a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

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Con el resumen completo de cada partido, goles, posiciones y clasificados, seguí toda la actividad del Mundial 2026 y no te pierdas ningún detalle de la competencia más importante del fútbol.

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La comunidad de Cabo Verde en Argentina vive un cruce histórico contra la Scaloneta

La histórica clasificación de Cabo Verde a los 16avos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a la Selección Argentina, despertó una emoción especial en la comunidad caboverdiana radicada en el país. Se trata de una de las colectividades africanas con mayor tradición en la Argentina, con fuerte presencia en ciudades portuarias.

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Dock Sud, Ensenada, Berisso, Mar del Plata y Bahía Blanca concentran gran parte de los descendientes de inmigrantes caboverdianos, que vivirán un partido muy especial. Muchos alentarán al país de sus raíces, aunque enfrente estará la Selección Argentina, el lugar donde nacieron, crecieron y construyeron su historia.

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Dónde queda y cómo es Cabo Verde, el inesperado rival de Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene rival para los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde, un pequeño país insular de África que se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo tras conseguir una histórica clasificación a la fase eliminatoria.

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Cabo Verde terminó segundo en el Grupo H, detrás de España y por encima de Uruguay y Arabia Saudita. Ahora buscará seguir sorprendiendo cuando se mida con la Selección Argentina el próximo viernes 3 de julio en Miami por un lugar en los octavos de final.

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Chiqui Tapia desmintió que Cuti Romero se hiciera una resonancia y lanzó un fuerte mensaje

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, salió a desmentir las versiones sobre el estado físico de Cristian Romero y aseguró que el defensor no se realizó una resonancia en la rodilla derecha. Además, les pidió a los periodistas que "sean serios" y que informen "con la verdad".

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Las declaraciones de Tapia se suman a las de Lionel Scaloni, quien ya había llevado tranquilidad al explicar que el defensor evoluciona favorablemente. El entrenador indicó que el zaguero está "bien" y que la molestia sufrida frente a Austria "en principio es menos grave de lo que se esperaba".

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El especial motivo por el que Scaloni volvió a elegir el mediocampo Paredes-Palacios-Lo Celso ante Jordania

La formación de la Selección Argentina frente a Selección de Jordania esconde un guiño a los inicios del ciclo de Lionel Scaloni. Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso volverán a compartir el mediocampo, una fórmula que el entrenador utilizó por primera vez en su debut al frente de la Albiceleste en 2018.

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A casi ocho años de aquel 3-0 sobre Guatemala, el DT decidió repetir ese tridente en un partido con valor simbólico. Además, el encuentro marcará el esperado debut mundialista de Giovani Lo Celso, quien no pudo jugar en Rusia 2018 y se perdió Qatar 2022 por lesión.

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Formación confirmada de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026: Messi al banco y doble nueve titular

La Selección Argentina ya tiene confirmada su formación para enfrentar a Selección de Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con el primer puesto ya asegurado, Lionel Scaloni apostará por un equipo alternativo, con Lionel Messi entre los suplentes y varias caras nuevas desde el arranque.

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Los únicos futbolistas que repetirán respecto al triunfo sobre Austria serán Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez. Además, Julián Álvarez volverá a compartir el ataque con el delantero del Inter, mientras que Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nico Paz tendrán la oportunidad de sumar minutos desde el inicio.

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Paredes y Medina, los jugadores de Argentina que deberán cuidarse para no perderse los 16avos de final

La Selección Argentina ya tiene asegurada su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, pero dos futbolistas llegan condicionados al duelo ante Selección de Jordania. Leandro Paredes y Facundo Medina acumulan una tarjeta amarilla y, si vuelven a ser amonestados, se perderán el cruce frente a la Selección de Cabo Verde.

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Mientras Paredes será titular en el equipo alternativo de Lionel Scaloni**, Medina esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.** El reglamento de la FIFA establece que quienes reciban una segunda amarilla en la tercera fecha de la fase de grupos deberán cumplir la suspensión en los 16avos de final.

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Argentina vs Jordania EN VIVO por el Mundial 2026: seguí el minuto a minuto del partido

La Selección Argentina se mide con la Selección de Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Aunque ya aseguró la clasificación a los 16avos de final y el primer puesto de la zona, el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria y llegar con confianza a la etapa decisiva.

Argentina vs Austria (10)

Seguí el minuto a minuto en vivo con la formación confirmada, los goles, las jugadas más importantes, los cambios y todas las estadísticas del encuentro. Tras este compromiso, Argentina se medirá con la Selección de Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026.

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