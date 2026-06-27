Copa Mundial de Fútbol de 2026 Mundial 2026, en vivo: seguí el minuto a minuto del duelo de Argentina ante Jordania

La Scaloneta va por los tres puntos en el duro Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina choca contra los jordanos por el cierre del Grupo J del duro Mundial 2026. No te pierde ni un detalle con Sitio Andino.