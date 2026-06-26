26 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Escuela de Agricultura

Feria, números artísticos y el partido de Argentina en la Escuela de Agricultura

La nueva edición de la feria se desarrollará este sábado y contará con la participación de productores y artistas locales.

Feria del Productor Artesanal en General Alvear.

Feria del Productor Artesanal en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

La Escuela de Agricultura de General Alvear llevará adelante este sábado una nueva edición de la Feria del Productor Artesanal, una propuesta que reunirá a productores locales, integrantes de la comunidad educativa y vecinos del departamento.

Durante la jornada habrá puestos de productores de chacinados y se realizará la tradicional muestra organizada por la institución educativa.

La Selección de Fútbol de Argentina se podrá ver en pantalla gigante

Esta edición tendrá una particularidad: coincidirá con un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial. Por este motivo, se instalará una pantalla gigante para que los asistentes puedan seguir el encuentro y alentar al equipo nacional desde la feria.

La propuesta se completará con la presentación de importantes números artísticos, en una jornada que combinará producción local, actividades culturales y la pasión mundialista.

Embed - FERIA DEL PRODUCTOR ARTESANAL ESTE SÁBADO EN LA EA

Temas
Seguí leyendo

Tras el incendio en Vista Flores, las recomendaciones que todos deberían conocer

El canal de San Rafael que será renovado para evitar pérdidas de agua

Trashumancia en Malargüe: el reconocimiento nacional a una forma de vida que se resiste a desaparecer

El transitado cruce de Guaymallén que cambiará por completo con nuevas obras

Milagroso rescate de personas tras caer con el auto al Río Malargüe

La Ciudad de Mendoza busca desalentar los terrenos baldíos con un aumento de la sobretasa

Denuncias en el cementerio de General Alvear: la palabra del abogado de las familias afectadas

La nueva autobomba que permitirá responder más rápido ante emergencias en Mendoza

Lee además
la propuesta que llevo la cosmovision andina a cientos de estudiantes de guaymallen

La propuesta que llevó la cosmovisión andina a cientos de estudiantes de Guaymallén
Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán. video

Entró al hospital por un dolor abdominal y murió junto a su bebé: qué pasó con la causa
LO QUE SE LEE AHORA
Malestar de familiares de General Alvear por irregularidades en el cementerio municipal. video

Denuncias en el cementerio de General Alvear: la palabra del abogado de las familias afectadas

Las Más Leídas

¿Se adelantan las vacaciones de invierno en Mendoza por el frío extremo? Esto dice la DGE.

Frío extremo en Mendoza: la decisión de la DGE con las vacaciones

Ezequiel Garay apareció con vida y en buen estado de salud.

Encontraron en Santa Rosa al joven que había desaparecido en San Martín

Trágico accidente vial en inmediaciones al Parque Metropolitano de Maipú.

Un muerto tras un choque frontal en el Parque Metropolitano de Maipú

Parte de lo incautado a la banda tras los allanamientos. 

Cae banda narco que operaba en Mendoza: importante secuestro de droga y dinero

Asalto en la Quinta Sección: quedó filmado un delincuente utilizando un inhibidor de alarma

Asalto en la Quinta Sección: quedó filmado un delincuente utilizando un inhibidor de alarma