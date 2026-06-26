Feria, números artísticos y el partido de Argentina en la Escuela de Agricultura

La Escuela de Agricultura de General Alvear llevará adelante este sábado una nueva edición de la Feria del Productor Artesanal, una propuesta que reunirá a productores locales, integrantes de la comunidad educativa y vecinos del departamento.
Durante la jornada habrá puestos de productores de chacinados y se realizará la tradicional muestra organizada por la institución educativa.
La Selección de Fútbol de Argentina se podrá ver en pantalla gigante
Esta edición tendrá una particularidad: coincidirá con un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial. Por este motivo, se instalará una pantalla gigante para que los asistentes puedan seguir el encuentro y alentar al equipo nacional desde la feria.
La propuesta se completará con la presentación de importantes números artísticos, en una jornada que combinará producción local, actividades culturales y la pasión mundialista.
Embed - FERIA DEL PRODUCTOR ARTESANAL ESTE SÁBADO EN LA EA