Escuelas de Guaymallén participaron de una experiencia sobre la cultura andina

La Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc recibió durante los días 23, 24 y 25 de junio la propuesta “Baila Sol Baila”, destinada a estudiantes de diferentes escuelas de Guaymallén.
La actividad en Guaymallén se realizó en el marco del solsticio de invierno, que representa el cierre de un ciclo natural y el inicio de uno nuevo.
La Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc recibió durante los días 23, 24 y 25 de junio la propuesta “Baila Sol Baila”, destinada a estudiantes de diferentes escuelas de Guaymallén.
La obra, creada por Raúl Rivero y Martín Montero, fue interpretada por el elenco Ensamble Ekeko junto a Kuranderos y propuso un recorrido artístico por la cosmovisión andina.
A través de la música, la danza y la actuación, la historia recuperó tradiciones, ceremonias y saberes ancestrales relacionados con el Año Nuevo de los Pueblos Originarios.
La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del solsticio de invierno, una fecha de gran significado para las comunidades originarias de América del Sur.
Este acontecimiento representa el cierre de un ciclo natural y el comienzo de una nueva etapa, vinculada con la renovación, el agradecimiento y la relación de las comunidades con la naturaleza.
En Argentina, las celebraciones se realizan entre el 21 y el 24 de junio, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Las ceremonias y los rituales adquieren diferentes características según las prácticas culturales, las tradiciones y la geografía de cada territorio.