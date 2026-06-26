Escuelas de Guaymallén participaron de una experiencia sobre la cultura andina

La Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc recibió durante los días 23, 24 y 25 de junio la propuesta “Baila Sol Baila” , destinada a estudiantes de diferentes escuelas de Guaymallén .

La obra, creada por Raúl Rivero y Martín Montero , fue interpretada por el elenco Ensamble Ekeko junto a Kuranderos y propuso un recorrido artístico por la cosmovisión andina .

A través de la música, la danza y la actuación , la historia recuperó tradiciones, ceremonias y saberes ancestrales relacionados con el Año Nuevo de los Pueblos Originarios .

La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del solsticio de invierno , una fecha de gran significado para las comunidades originarias de América del Sur.

Este acontecimiento representa el cierre de un ciclo natural y el comienzo de una nueva etapa, vinculada con la renovación, el agradecimiento y la relación de las comunidades con la naturaleza.

En Argentina, las celebraciones se realizan entre el 21 y el 24 de junio, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Las ceremonias y los rituales adquieren diferentes características según las prácticas culturales, las tradiciones y la geografía de cada territorio.