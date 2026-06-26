Avanza la investigación por las muertes de Celia Otondo y su bebé en el Hospital Scaravelli

Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán.

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Tras la tragedia, la familia manifestó sus dudas sobre la atención médica que recibió Celia y denunció una posible mala praxis, al considerar que las circunstancias en las que se produjeron ambas muertes debían ser investigadas.

A partir de esa presentación se inició una causa judicial que continúa en curso y que, según indicaron sus allegados, podría tener novedades próximamente.

Sitio Andino dialogó con la hermana de Celia, quien recordó lo ocurrido, relató cómo atravesó la familia este doloroso proceso y brindó detalles sobre el avance de la investigación en la Justicia.

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