Avanza la investigación por las muertes de Celia Otondo y su bebé en el Hospital Scaravelli

En julio de 2024, Celia Otondo y su bebé por nacer murieron en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán, luego de que la mujer ingresara al centro asistencial por un fuerte dolor abdominal.
La causa judicial continúa en investigación. La hermana de la víctima recordó lo ocurrido y habló sobre las novedades que esperan en el expediente.
En julio de 2024, Celia Otondo y su bebé por nacer murieron en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán, luego de que la mujer ingresara al centro asistencial por un fuerte dolor abdominal.
Tras la tragedia, la familia manifestó sus dudas sobre la atención médica que recibió Celia y denunció una posible mala praxis, al considerar que las circunstancias en las que se produjeron ambas muertes debían ser investigadas.
A partir de esa presentación se inició una causa judicial que continúa en curso y que, según indicaron sus allegados, podría tener novedades próximamente.
Sitio Andino dialogó con la hermana de Celia, quien recordó lo ocurrido, relató cómo atravesó la familia este doloroso proceso y brindó detalles sobre el avance de la investigación en la Justicia.