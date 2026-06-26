26 de junio de 2026
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Sitio Andino
Investigación

Avanza la investigación por las muertes de Celia Otondo y su bebé en el Hospital Scaravelli

La causa judicial continúa en investigación. La hermana de la víctima recordó lo ocurrido y habló sobre las novedades que esperan en el expediente.

Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán.

Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán.

Tras la tragedia, la familia manifestó sus dudas sobre la atención médica que recibió Celia y denunció una posible mala praxis, al considerar que las circunstancias en las que se produjeron ambas muertes debían ser investigadas.

A partir de esa presentación se inició una causa judicial que continúa en curso y que, según indicaron sus allegados, podría tener novedades próximamente.

Sitio Andino dialogó con la hermana de Celia, quien recordó lo ocurrido, relató cómo atravesó la familia este doloroso proceso y brindó detalles sobre el avance de la investigación en la Justicia.

Embed - Caso Otondo: otra tragedia en el Scaravelli que apunta a mala praxis y espera una sentencia

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