Ángel Quiles asumió como decano de la UTN San Rafael y anunció una reestructuración con foco tecnológico

Quiles asumió el cargo por el cual fue electo en mayo.

Con un fuerte mensaje orientado al futuro , Ángel Quiles asumió como nuevo decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Rafael y delineó los ejes de una gestión que buscará modernizar la institución y adaptarla a los desafíos actuales. Lo acompaña Fabián Talio como vicedecano , tras un proceso electoral que marcó el recambio de autoridades para los próximos cuatro años.

El acto se realizó este jueves en la sede de la facultad, donde Quiles tomó formalmente el cargo tras haber sido electo en los comicios del 5 de mayo , en los que se impuso con claridad en la categoría de decano. Talio, en tanto, llegó al vicedecanato luego de una ajustada definición por apenas un voto.

Importante presencia de la comunidad universitaria y política en el acto de asunción de las nuevas autoridades de la UTN.

En sus primeras declaraciones como decano, Quiles destacó el valor personal del momento y su vínculo histórico con la institución. “Siento que estoy en familia, hace más de la mitad de mi vida que estoy acá, primero como estudiante y después como docente” , expresó, en diálogo con Noticiero Andino.

Embed - SAN RAFAEL: RECAMBIO DE AUTORIDADES EN LA UTN SAN RAFAEL

Al mismo tiempo, dejó en claro que su gestión tendrá un perfil transformador. “Tenemos un desafío más que importante: liderar un proceso que se viene trabajando hace mucho tiempo y dar vuelta la página”, afirmó.

En ese sentido, anticipó una “reestructuración generacional” y también una reorganización interna orientada a las nuevas tecnologías y a la economía del conocimiento, en línea con los cambios que atraviesa el sistema educativo.

Ángel Quiles, decano UTN San Rafael 25-06-26 (02) Ángel Quiles asumió como decano de la UTN Regional San Rafael. Foto: Prensa UTN Regional San Rafael

Adaptación tecnológica y vínculo con la economía del conocimiento

Uno de los ejes centrales de la gestión será la actualización de la facultad frente a un contexto dinámico. Quiles advirtió que el avance tecnológico plantea un desafío urgente para las universidades, que deben acompañar esas transformaciones.

“Hay tecnologías que nos están superando y un mundo muy dinámico. El sistema educativo está un poco atrás y nuestro desafío es tratar de acompañar ese cambio”, sostuvo.

Además, remarcó la necesidad de pensar estratégicamente el rumbo institucional, más allá de la urgencia cotidiana. “El día a día a veces te hace perder la visión de hacia dónde queremos ir”, señaló, y planteó la importancia de construir proyectos a largo plazo.

Fabián Talio, vicedecano UTN regional San Rafael 25-06-26 Fabián Talio asumió como vicedecano de la UTN Regional San Rafael. Foto: Prensa UTN Regional San Rafael

El desafío de retener talento en San Rafael

Otro de los puntos clave de su plan de gestión será el desarrollo local de los profesionales formados en la UTN. Quiles puso el foco en evitar la migración de graduados hacia otras regiones del país, un fenómeno habitual en ciudades intermedias.

“Hoy estamos exportando talento porque San Rafael no tiene capacidad productiva para todos. Nuestro desafío es trabajar en el desarrollo de esos profesionales acá”, explicó.

Para ello, adelantó la creación de nuevas áreas dentro de la facultad. “Vamos a generar secretarías con una mirada más global y apostar fuerte a los emprendedores locales”, indicó.

La idea, según detalló, es impulsar la generación de empresas de base tecnológica que permitan aprovechar el potencial de los egresados y fortalecer el entramado productivo regional.

image.png La UTN Regional San Rafael ya tiene nuevas autoridades.

Cómo llegó Ángel Quiles al decanato de la UTN Regional San Rafael

La llegada de Quiles al decanato se dio tras una elección con amplio respaldo. Obtuvo 32 votos contra 20 del entonces decano Roberto Vilches, lo que permitió evitar una segunda vuelta.

Distinto fue el escenario en el vicedecanato, donde Talio se impuso por un voto en la instancia final, en una de las definiciones más ajustadas de los últimos años.

Ese resultado derivó en una conducción con representación de distintos espacios internos. “La universidad tiene que estar por encima de los nombres”, planteó Quiles, al destacar la necesidad de integrar miradas.

El flamante decano también se refirió al impacto personal que implica asumir el cargo. “Va a ser un cambio importante en mi vida, requiere mucho diálogo, abrir el juego y generar nuevos vínculos”, señaló.

En ese marco, consideró clave rodearse de equipos con una visión compartida y trabajar de manera integrada, como base para llevar adelante los objetivos de la gestión.

Finalmente, destacó una coincidencia significativa en su trayectoria. “Este año se cumplen 20 años de cuando recibí la medalla al mejor graduado de ingeniería industrial, y hoy me toca asumir como decano”, recordó, en una síntesis de su recorrido dentro de la institución.

La palabra del decano saliente, Roberto Vilches