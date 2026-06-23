Jésica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia, tras la difusión de videos rodeada de dólares.

Jésica Cirio entregó su celular y fijó domicilio tras la medida dictada por el juez Luis Armella en la causa en la que se investiga presunto enriquecimiento ilícito de su exesposo Martín Insaurralde , exintendente de Lomas de Zamora. El teléfono móvil fue llevado a la Justicia por el abogado de la conductora.

Esto se da luego de la difusión de videos donde Cirio aparece registrando importantes sumas de dinero en efectivo dentro de una casa vinculada a la expareja, lo que abrió un nuevo capítulo en el escandaloso caso.

En la mañana de este martes, Claudio Caffarello, representante legal de la modelo, se presentó a entregar el celular y las claves , informó Noticias Argentinas, luego del pedido del magistrado para que sea peritado.

La Justicia, además, pidió una serie de medidas de prueba para avanzar con la causa y se le requirió al diario La Nación que aporte las imágenes de los fajos de dinero, estimados en U$S 10 millones. Si el material es incorporado formalmente al expediente, el fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella deberán determinar su validez y el eventual peso probatorio dentro de la investigación.

Jesica Cirio.png Jesica Cirio.

Los videos difundidos que comprometen a Jésica Cirio

Según reveló La Nación, existen siete videos inéditos grabados en 2023 en los que Cirio aparece registrando importantes sumas de dinero en efectivo dentro del vestidor de una vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, Buenos Aires.

Desde el entorno de la conductora negaron cualquier interpretación incriminatoria vinculada con las imágenes. Su abogado afirmó que Cirio denuncia desde hace más de un año presuntos intentos de extorsión relacionados con esos videos. Además, la defensa sostuvo que, en caso de que las grabaciones existan, el dinero podría corresponder a fondos propios de la modelo, respaldados por su actividad privada y por sus respectivas declaraciones impositivas.

En un comunicado, afirmó: “Se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.