Jesica Cirio y Martín Insaurralde: los videos que podrían impactar en la causa por enriquecimiento ilícito.

Una investigación periodística volvió a poner bajo la lupa el caso que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde , y a su exesposa, la conductora Jesica Cirio . La difusión de nuevos elementos podría tener un fuerte impacto en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero .

Según reveló La Nación, existen siete videos inéditos en los que Cirio aparece registrando importantes sumas de dinero en efectivo dentro de una propiedad vinculada a la expareja. El material podría convertirse en una pieza clave dentro del expediente judicial que investiga el patrimonio de ambos.

De acuerdo con la publicación, las imágenes habrían sido grabadas en 2023 y muestran a la modelo y conductora en un vestidor de una vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente , rodeada de millones de dólares distribuidos en cajones y estanterías.

El informe periodístico sostiene que el lugar donde fueron filmados los videos corresponde a la planta alta de la residencia que compartían Jesica Cirio y Martín Insaurralde antes de su separación. Allí funcionaban el dormitorio principal y vestidores separados para cada integrante de la pareja.

Aunque el material volvió a cobrar notoriedad, su existencia no sería completamente nueva. Según La Nación, los videos ya habían sido mencionados previamente en programas televisivos y motivaron distintas medidas impulsadas por la Justicia.

En ese marco, el fiscal Sergio Mola solicitó la declaración del periodista que aseguró haber visto las grabaciones, mientras que el juez Luis Armella requirió a la señal TN información para determinar si contaba con una copia del supuesto material audiovisual.

La defensa de Jesica Cirio rechazó las acusaciones

Desde el entorno de la conductora negaron cualquier interpretación incriminatoria vinculada con las imágenes. El abogado Claudio Caffarello afirmó que Cirio denuncia desde hace más de un año presuntos intentos de extorsión relacionados con esos videos.

Además, la defensa sostuvo que, en caso de que las grabaciones existan, el dinero podría corresponder a fondos propios de la modelo, respaldados por su actividad privada y por sus respectivas declaraciones impositivas.

También recordaron que en el expediente judicial ya consta que la conductora habría entregado sumas en dólares a Martín Insaurralde durante la relación, un punto que consideran relevante para contextualizar el origen de los fondos investigados.

El impacto político del caso Insaurralde

La causa no solo tiene consecuencias judiciales, sino también una fuerte repercusión política. El denominado "yategate" derivó en la renuncia de Insaurralde como jefe de Gabinete bonaerense en 2023, en plena campaña electoral.

A casi tres años del inicio del expediente, la investigación continúa enfocada en determinar si el patrimonio de los involucrados guarda relación con los ingresos declarados, mediante peritajes y recopilación de nuevas pruebas.

La difusión de estos videos abre un nuevo capítulo en uno de los escándalos más resonantes de la política argentina reciente. Si el material es incorporado formalmente a la causa, será el fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella quienes deberán evaluar su validez y el eventual peso probatorio dentro de una investigación que continúa bajo la atención pública.