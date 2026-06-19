19 de junio de 2026
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Comercio

Cómo trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera

La entidad que nuclea a los comercios del centro informó cómo será la actividad durante el Día de la Bandera en Mendoza. En esta nota, todos los detalles.

Comercio en Mendoza: ¿abrirán los locales este sábado pese al feriado nacional?

Comercio en Mendoza: ¿abrirán los locales este sábado pese al feriado nacional?

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

A pesar de tratarse de un feriado nacional, la actividad comercial en Mendoza se desarrollará con normalidad este sábado 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera y el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Día de la Bandera: los comercios abrirán este sábado pese al feriado nacional

Según informó la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITYS), el relevamiento realizado entre los distintos establecimientos determinó que la totalidad de los locales abrirá sus puertas durante la jornada. En algunos casos lo harán con atención de jornada completa, mientras que otros optarán por trabajar en media jornada.

Desde la entidad señalaron que la decisión está estrechamente vinculada con la cercanía del Día del Padre, una de las fechas más importantes para las ventas minoristas y el movimiento económico del sector.

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Así, quienes aún no hayan adquirido un regalo para el Día del Padre podrán aprovechar la apertura de los locales durante el feriado para realizar sus compras y recorrer los principales centros comerciales de la provincia.

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A esto se suma una campaña solidaria que, más allá de acompañar al movimiento de ventas en el centro mendocino —el cual atraviesa un escenario complejo desde hace varios meses—, busca acompañar a familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se desarrollará entre el 15 y el 30 de junio y tiene como objetivo reunir alimentos no perecederos y prendas de abrigo en buen estado, elementos especialmente necesarios durante la temporada invernal. Desde Cecitys informaron que las donaciones serán recibidas por integrantes de Cáritas y de la Pastoral, organizaciones que posteriormente estarán a cargo de la distribución de la ayuda entre las familias que más lo necesitan.

Entre los premios anunciados se destaca una Moto Keller Stratus 150, que será entregada mediante sorteo entre los participantes de la propuesta.

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