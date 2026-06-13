Día del Padre 2026: desde televisores hasta kits para parrilla, qué promociones se consiguen en Mendoza

El próximo domingo 21 de junio se celebrará en todo el territorio nacional el Día del Padre. Con el propósito de agasajarlos, diversas promociones comienzan a ganar terreno en el mercado.
Con el Mundial como telón de fondo, los televisores lideran las promos para el Día del Padre. Un relevamiento de precios para distintos presupuestos.
El próximo domingo 21 de junio se celebrará en todo el territorio nacional el Día del Padre. Con el propósito de agasajarlos, diversas promociones comienzan a ganar terreno en el mercado.
En este marco, Sitio Andino relevó algunas ofertas disponibles en tiendas con presencia en Mendoza. Entre los productos destacados aparecen los infaltables televisores, impulsados por el clima mundialista que atraviesa el país en plena Copa del Mundo 2026. Pero también hay opciones vinculadas a herramientas, tecnología, accesorios y artículos para parrilla.
Dentro del relevamiento realizado por este medio, la cadena Oncity concentra descuentos en productos de distintas categorías, desde artículos para el hogar hasta tecnología y herramientas.
Estas son sólo algunas de las propuestas disponibles en su sitio web:
Por su parte, en Frávega también pueden encontrarse promociones vinculadas a tecnología y entretenimiento:
En pleno mundial y pasión futbolera, los televisores aparecen como uno de los protagonistas de cara al Día del Padre. En este marco, Coto está impulsado descuentos y financiaciones que resultan atractivas. Algunas de las opciones disponibles en Coto digital:
En definitiva, herramientas, tecnología, accesorios y productos vinculados al Mundial van conformando el ecosistema de productos para celebrar el Día del Padre este 2026.