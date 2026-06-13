Día del Padre 2026: desde televisores hasta kits para parrilla, qué promociones se consiguen en Mendoza

Se mira y no se compra: las ventas en este Día del Padre sufrieron una caída

El próximo domingo 21 de junio se celebrará en todo el territorio nacional el Día del Padre . Con el propósito de agasajarlos, diversas promociones comienzan a ganar terreno en el mercado.

En este marco, Sitio Andino relevó algunas ofertas disponibles en tiendas con presencia en Mendoza . Entre los productos destacados aparecen los infaltables televisores , impulsados por el clima mundialista que atraviesa el país en plena Copa del Mundo 2026 . Pero también hay opciones vinculadas a herramientas, tecnología, accesorios y artículos para parrilla.

Los comercios ya se preparan para el Día del Padre 2026.

Dentro del relevamiento realizado por este medio, la cadena Oncity concentra descuentos en productos de distintas categorías, desde artículos para el hogar hasta tecnología y herramientas.

Estas son sólo algunas de las propuestas disponibles en su sitio web:

Kit de dos neumáticos: $217.716 (13% de descuento).

Máquina de afeitar 2 en 1: $129.900 (25% off).

Combo amoladora angular + taladro percutor: $94.000 (21% off).

Kit para parrilla Gadnic de cinco piezas de acero inoxidable: $36.649 (23% off).

Apple Watch SE 3: $594.990 (15% de descuento).

Mochila impermeable Oxford para notebook: $30.261 (5% off).

Por su parte, en Frávega también pueden encontrarse promociones vinculadas a tecnología y entretenimiento:

Tablet Philco de 7 pulgadas: $119.999 (33% de descuento y seis cuotas sin interés).

Auriculares inalámbricos Motorola: $39.999 (33% off y tres cuotas sin interés).

Tablet Lenovo: $399.999 (6% de descuento y tres cuotas sin interés).

Smartwatch Xinji: $23.999 (40% de descuento y tres cuotas sin interés).

Parlante portátil inalámbrico: $399.999 (16% off y seis cuotas sin interés).

TELEVISORES HOT SALE MUNDIAL 2026 Los televisores ganan protagonismo entre los regalos para el Día del Padre. Imagen generada con IA

Televisores, uno de los regalos estrella para este Día del Padre

En pleno mundial y pasión futbolera, los televisores aparecen como uno de los protagonistas de cara al Día del Padre. En este marco, Coto está impulsado descuentos y financiaciones que resultan atractivas. Algunas de las opciones disponibles en Coto digital:

Smart TV Led THS 31'' HD $239.999,25 abonando en un pago pago

Smart TV Led HS 55'' 4K $592.499,24 abonando en un pago

Smart TV Led SHARP 55'' 4K $789.999 (12 cuotas sin interés de $65.833)

Smart TV Nano Cell LG 65'' 4K $1.607.988 (12 cuotas sin interés de $133.999)

Smar TV Led Noblex 50'' 4K $579.999 (12 cuotas sin interés de $48.333,25)

Smart Tv Nano Cell LG 75'' 4K $2.439.999 (12 cuotas sin interés de $203.333,25

En definitiva, herramientas, tecnología, accesorios y productos vinculados al Mundial van conformando el ecosistema de productos para celebrar el Día del Padre este 2026.