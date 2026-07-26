26 de julio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Mendoza Coopera 2026 reunirá a referentes nacionales e internacionales en la Nave Cultural

Organizado por el Ministerio de Producción, Mendoza Coopera ofrecerá conferencias, paneles y espacios de networking para fortalecer el ecosistema cooperativo provincial.

Mendoza Coopera 2026.

Mendoza Coopera 2026.

Por Sitio Andino Economía

El encuentro se realizará el 6 de agosto en La Nave Cultural y contará con conferencias, paneles y espacios de networking para impulsar la innovación, el financiamiento y la articulación entre cooperativas de Mendoza.

La provincia ultima los detalles para Mendoza Coopera 2026, el encuentro organizado por el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, que se llevará a cabo el próximo jueves 6 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.

La propuesta reunirá a referentes del cooperativismo, representantes de instituciones, empresas, organismos públicos y especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de compartir experiencias, generar vínculos y debatir los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el sector.

Un espacio para generar oportunidades y fortalecer el sector

El objetivo central de Mendoza Coopera es promover oportunidades de negocios, fortalecer la articulación entre cooperativas y visibilizar experiencias exitosas de Mendoza, del resto del país y del ámbito internacional.

Además, el encuentro buscará fomentar el intercambio de conocimientos sobre innovación, nuevas tecnologías, financiamiento y desarrollo territorial, consolidando al cooperativismo como una herramienta estratégica para el crecimiento económico y social de la provincia.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Consejo Consultivo Cooperativo, fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público, las cooperativas y las instituciones vinculadas a la economía social.

Una agenda con especialistas de Argentina y el mundo

La actividad comenzará a las 8 con las acreditaciones y se extenderá durante toda la jornada con conferencias y paneles temáticos.

Entre los principales ejes previstos se destacan:

  • Gobierno Abierto.
  • Economía del Conocimiento y HealthTech.
  • Compliance y Transparencia.
  • Juventudes en el Cooperativismo.
  • El modelo cooperativo Mondragón.
  • Herramientas de financiamiento para cooperativas.

Disertantes de reconocimiento internacional

Uno de los principales atractivos será la participación de Ana Aguirre Uriz, directora de Gobierno Abierto y Buen Gobierno del Gobierno Vasco, quien compartirá experiencias internacionales sobre innovación en la gestión pública y el reconocido modelo cooperativo de Mondragón.

También formarán parte del encuentro:

  • Manuel Leiva, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC).
  • Andrea Barbiero, cofundadora de Salus.Coop y embajadora del Barcelona Health Hub para América Latina.
  • Nicolás Jacquet, presidente del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas y vicepresidente del Comité Mundial de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional.

Además, especialistas abordarán temáticas vinculadas al cumplimiento normativo, la transparencia institucional y las herramientas de financiamiento para el crecimiento del sector.

Networking para impulsar nuevos proyectos

Como cierre de la jornada, Mendoza Coopera ofrecerá un espacio de networking, pensado para fortalecer la vinculación entre cooperativas, organismos públicos, instituciones y actores del ecosistema productivo.

El objetivo será facilitar la generación de alianzas estratégicas, nuevos proyectos y oportunidades de desarrollo para el cooperativismo mendocino.

Las autoridades organizadoras recordaron que las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen participar del encuentro.

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