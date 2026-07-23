23 de julio de 2026
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Robo

Los atraparon in fraganti durante un intento de robo en plena Ciudad de Mendoza

Dos presuntos ladrones fueron atrapados tras un intento de robo en la Sexta Sección. Las detenciones fueron in fraganti.

El lugar donde ocurrió el intento de robo.

El lugar donde ocurrió el intento de robo.

 Por Pablo Segura

Un intento de robo a una panadería de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza fue frustrado durante la madrugada de este miércoles gracias a un operativo conjunto entre la Policía y preventores municipales. Dos hombres fueron sorprendidos mientras forzaban el ingreso al comercio.

La detención de los sospechosos se produjo cerca de la 1.30 en un local ubicado sobre calle Paso de los Andes al 1800. La rápida intervención de los preventores permitió alertar al personal policial, que llegó al lugar y concretó las aprehensiones.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó su traslado a sede judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Cómo fue el intento de robo frustrado en Mendoza

De acuerdo con la información oficial, preventores municipales realizaban patrullajes preventivos por la Sexta Sección cuando detectaron a dos individuos que intentaban vulnerar la reja de ingreso de una panadería ubicada en Paso de los Andes 1802.

Tras advertir la maniobra, los agentes dieron aviso de inmediato a efectivos de la Comisaría 6°, que acudieron al lugar y lograron reducir y aprehender a ambos sospechosos antes de que pudieran concretar el robo.

El procedimiento fue monitoreado en tiempo real mediante las cámaras del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lo que permitió realizar un seguimiento de la situación y respaldar la intervención policial.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Capital, los detenidos fueron trasladados a la sede judicial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del intento de robo ocurrido en la Ciudad de Mendoza.

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